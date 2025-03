Bruselj še odlaša s protiudarom na Trumpove carine

Z odločitvijo Donalda Trumpa o uvedbi dodatnih carin na avtomobile v višini 25 odstotkov, ki se bo začela izvajati 3. aprila, se začenja nova faza ameriške trgovinske vojne proti EU. Ker ukrep vključuje avtomobilske dele, bo vplival tudi na evropske proizvajalce s tovarnami na drugi strani Atlantika.

Bruselj s konkretnim odzivom še čaka. Že po uvedbi kazenskih carin na jeklo in aluminij se je EU odločila, da bo odmrznila protiukrepe (dodatne carine na viski, džins, motocikle …), ki so bili sprejeti že v prvem Trumpovem mandatu. Za časa predsednika Joeja Bidna so bili nato zamrznjeni.

Ker so nove Trumpove carine na jeklo in aluminij obsežnejše kot leta 2018, je EU napovedala še dodatne ukrepe, ki naj bi začeli veljati sredi aprila. Vključevali bi perutnino, govedino, del morskih sadežev, jajca, mlečne izdelke in sojo, pa tudi tekstilno industrijo, gospodinjske aparate in lesne izdelke.

Prihodnji teden nova zaostritev?

EU je sicer prejšnji teden odložila uveljavitev odmrznjenih ukrepov. Zaradi novih carin, ki naj bi bile uvedene 2. aprila – ugiba se o področjih, kot so lesna industrija, polprevodniki in farmacija –, naj bi bil nato sredi prihodnjega meseca sprejet celovit sveženj povračilnih carin. Ker je Trumpovih carin vse več, bo vse več tudi protiukrepov EU.

»Carine so davki – slabi za podjetja, slabši za potrošnike, tako v ZDA kot v EU,« se je odzvala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Bruselj si bo še naprej prizadeval za dvostransko rešitev v pogajanjih. Pogovori z Washingtonom doslej niso bili uspešni. V zadnjih dneh je bil na pogovorih v Washingtonu evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič.

V ZDA so doslej veljale 2,5-odstotne carine za evropske avtomobile, v EU pa desetodstotne za ameriške. Po drugi strani ZDA zahtevajo 25-odstotne carine na lahka transportna vozila in poltovornjake. V ZDA so se veliko pritoževali še nad evropskimi standardi za vozila in obdavčitvijo avtomobilov z DDV, a ureditev je enaka za vse avtomobile, tudi domače.

Posebno utegnejo biti prizadeti nemški proizvajalci avtomobilov, saj so ZDA zanje največji tuji trg.