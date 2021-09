Kolektor CPG pridobil nov posel na Hrvaškem

Kolektor Gradbenštvo ima tržni delež na Hrvaškem

Družba Kolektor CPG je kot vodilni partner v konzorciju s podjetjem ICM S.p.A. v mednarodni konkurenci ponudil najugodnejšo ponudbo za projekt zgraditve prve faze avtocestnega odseka – obvoznica Novi Vinodolski, so sporočili iz Kolektorja CPG. Pogodba je vredna 77,8 milijona evrov.»Projekt predvideva zgraditev obvoznice mesta Novi Vinodolski, ki bo kasneje sovpadala z levo traso bodoče avtoceste A7. Dolžina novozgrajene obvoznice bo znašala 9,8 kilometra, od tega jih bo kar 6,5 kilometra del bodoče avtoceste, preostanek pa bo del državne ceste D8,« so sporočili iz Kolektorja CPG in dodali: Gradnja obvoznice Novi Vinodolski bo zahtevna, saj je zasnovana na težkem reliefu z veliko naravnimi posebnostmi. Največ pozornosti bo med gradnjo namenjene gradnji dveh najzahtevnejših objektov na trasi, ki sta predor Zagori s servisno cevjo in viadukt Ričina. Leva stran predora Zagori bo vozna cev v dolžini 834 metrov, medtem ko je desna stran predora predvidena kot servisna cev v dolžini 770 metrov. Za viadukt Ričina v dolžini 1057 metrov so predvideni stebri v višini od 15 do 52 metrov. Rok za izvedbo del je 36 mesecev od uvedbe v delo.»Kolektor Gradbeništvo pa na Hrvaškem ne izvaja le omenjenega, na novo pridobljenega projekta. Ob najnovejšem projektu tako družbi Kolektor Gradbeništva gradita tudi projekt državne ceste Škurinje–Luka Rijeka, ocenjen na več kot 75 milijonov evrov, izvajata projekt rekonstrukcije bazena Reka v Luki Reka, vrednega 35 milijonov evrov, gradita sistem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode na otoku Krk, ki je ocenjen na več kot 44 milijonov evrov, dela se začenjajo na projektu izvedbe aglomeracije mest Cres, Martinščica, Mali Lošinj in Veli Lošinj v vrednosti 26,47 milijona evrov,« so v Kolektor Gradbenštvu zapisali projekte v teku na Hrvaškem.