Kolektor Sisteh je novi lastnik podjetja Prinsis

Kolektor Sisteh, ki je del skupine Kolektor Technologies, je uspešno zaključil nakup večinskega deleža v podjetju Prinsis in s tem postal njegov novi lastnik. Kolektor Sisteh je ponudnik celovitih tehnoloških rešitev na področju avtomatizacije, preskrbe z električno energijo ter obdelave in upravljanja voda. Z omenjenim nakupom nadaljuje investicije v projekte ter dejavnosti, ki podpirajo zeleni in digitalni prehod. S tem izpolnjuje enega od svojih strateških ciljev, so sporočili iz Kolektorja.

Podjetje Prinsis pa se je v svojem 30-letnem delovanju uveljavilo kot vodilni ponudnik celovitih sistemskih rešitev s področja sistemov rezervnega napajanja z električno energijo z referencami v kritični infrastrukturi.

Rast inovativnih energetskih rešitev

Njegova strokovna znanja in izkušnje predstavljajo odlično podlago za nadaljnji razvoj ter prispevek k reševanju izzivov v energetiki in zelenem prehodu. Povezovanje s podjetjem Prinsis prinaša strateško dopolnjevanje dejavnosti obeh podjetij, širitev poslovanja ter krepitev razvoja in rasti inovativnih energetskih rešitev v prihodnje.

Podjetje Prinsis, ki ima 30-letno tradicijo na področju sistemov rezervnega napajanja, zaposluje 19 ljudi in deluje pretežno na domačem trgu. V vseh letih delovanja je dosegalo dobre prodajne rezultate in donosnost.

Nadaljnjo rast in razvoj bo Prinsis uresničeval v podjetju Kolektor Sisteh, v katerem bodo sinergijski učinki in komplementarna znanja omogočali razvoj sodobnih in zanesljivih rešitev ter zagotavljali kakovostno izvedbo, servis in vzdrževanje kompleksnih projektov.

Krepitev vodilne pozicije na trgu

Jože Torkar, direktor podjetja Kolektor Sisteh, pojasnjuje razloge za nakup: »Z nakupom podjetja Prinsis v Kolektor Sisteh utrjujemo našo strateško usmeritev krepitve položaja vodilnega ponudnika celovitih rešitev v elektroenergetiki. Na tem področju smo začeli pridobivati in razvijati projekte že leta 2012 kot Kolektor Sinabit pod vodstvom Jerneja Hrovata. Prepričan sem, da bomo z dodatnimi strokovnimi znanji in izkušnjami zaposlenih podjetja Prinsis še okrepili kakovost naših rešitev ter našim strankam zagotovili še višjo raven storitev.«

Rast tehničnega znanja

Božidar Škrjanec, dosedanji direktor podjetja Prinsis, pa o povezavi z družbo Kolektor Sisteh pravi: »Z novim lastnikom si obetamo nadaljnjo rast tehničnega znanja kot ključnega dejavnika pri odpiranju novih poslovnih priložnosti. Pri tem prehodu bo ključen prenos in širitev znanja na mlado generacijo tehnikov in inženirjev.«

Božidar Škrjanec, dosedanji direktor podjetja Prinsis, se s te funkcije umika. Svoje nadaljnje sodelovanje bo usmeril v produktno vodenje na področju sistemov rezervnega napajanja ter prenos izkušenj in znanj na mlajše sodelavce.

Mesto direktorja prevzema Samo Ceferin, dosedanji vodja sistemov v energetiki v podjetju Kolektor Sisteh. Z ohranjanjem strokovnosti in ambicioznosti ekipe podjetja Prinsis je cilj dodatno okrepiti skupno prisotnost na trgih.

Naročniki bodo dobili še močnejšega partnerja

Samo Ceferin, novi direktor podjetja Prinsis: »Povezovanje s podjetjem Prinsis prinaša sinergije in komplementarna znanja, ki nam bodo omogočala izvajanje najzahtevnejših projektov s tega področja. Naročniki bodo pridobili še močnejšega partnerja za celovito in kakovostno izvedbo projektov ter servis in vzdrževanje naprav v dobi obratovanja. Skupne reference in združene kompetence ekip obeh podjetij nam bodo olajšale spopadanje z izzivi novih tehnologij zelenega prehoda.«