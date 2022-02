Na koncu filma glavni lik Forrest Gump pravi, da je njegov prijatelj in poslovni partner, poročnik Dan, poskrbel za njun denar in vložil 100.000 dolarjev v nekakšno sadjarsko podjetje.

Ste se kdaj vprašali, koliko bi bil danes vreden hipotetični delež Forresta Gumpa v podjetju Apple?

Podjetje Apple je prvi dan trgovanja v letu 2022, kot prvo podjetje na svetu, doseglo tržno kapitalizacijo tri bilijone dolarjev. Podatek postane fascinanten šele, ko ga postavimo v širši kontekst: trenutno so na svetu le štiri države z višjim letnim BDP (ZDA, Kitajska, Japonska in Nemčija), delnice Appla so mejo bilijona prvič presegle avgusta leta 2018, le dobre tri leta pozneje pa so torej že pri vrednosti treh bilijonov.

Odkar je film Forrest Gump ugledal luč sveta in navdihnil tudi marsikaterega uspešnega vlagatelja, je bila delnica izpostavljena številnim nihajem. Marsikaterega so prevzela čustva, na padec se je odzval čustveno in delnice prodal.

Ste tudi vi oseba, ki svojih prihrankov ne plemeniti, ker vas je strah kratkoročnih nihajev na kapitalskih trgih?

Izvedite, zakaj to ni dobra odločitev, posebej v času 5,8-% letne inflacije in nizkih depozitnih obrestnih mer, ter se nam pridružite 16. februarja 2022 ob 11. uri na finančnem webinarju Generali Investments Tri stvari, ki jih morate vedeti, ko trgi nihajo.

Izvedeli boste:

Kako premagati strah, ko vrednosti naložb padajo?

Kateri naložbeni strategiji slediti v času velike volatilnosti na kapitalskih trgih?

Kako se zaščititi pred inflacijo v času nizkih obrestnih mer in volatilnih kapitalskih trgov?

Kratkoročni nihaji so priložnosti kupiti več in ceneje za dolgoročne vlagatelje.

Zakaj ne loviti dna? Ne čakajte boljše priložnosti. Investirajte zdaj, ker vas vsako zamujeno leto drago stane.

Zakaj ne čakati boljše priložnosti? Investirajte zdaj, ker je padec delniških trgov začasen in pričakovan pojav.

»To je tržno sporočilo Generali Investments Ljubljana. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje in prospekt.«

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments Ljubljana