Kovanec, ki polovico svoje vrednosti »prepusti« izdajatelju

Tiktok uporablja virtualno valuto, podobno igralniškim žetonom, kar omogoča finančno izkoriščanje otrok. Virtualna valuta, znana kot tiktok coins, uporabnikom omogoča nakup digitalnih daril, ki jih lahko zamenjajo za pravi denar.

Vendar pa Tiktok pobere do 50 odstotkov provizije od teh transakcij, kar pomeni, da otroci in mladi ustvarjalci vsebin prejemajo le delček zaslužka. Ta praksa je sprožila tožbe skupine 13 državnih tožilcev v ZDA, ki trdijo, da Tiktok ne seznani dovolj uporabnikov glede škodljivih učinkov aplikacije na mlade.

Brez finančnih licenc

Ena od ključnih točk teh tožb je, da Tiktok ni pridobil potrebnih licenc za finančne transakcije, kar krši zakone o prenosu denarja. Tožbe trdijo, da Tiktokovo delovanje brez teh licenc pomeni resno kršitev zakonodaje, ki bi morala zaščititi mlade uporabnike pred finančnimi zlorabami. Poleg tega so mehanizmi za preverjanje starosti na tiktoku šibki, kar omogoča otrokom enostaven dostop do nakupa virtualne valute brez ustreznih varnostnih ukrepov.

Profesor Gabriel Robins z Univerze v Virginiji poudarja, da so zakoni na državni in zvezni ravni zasnovani za zaščito otrok pred finančnimi škodami, saj so ti »premladi, da bi razumeli posledice svojih dejanj«. Robins dodaja, da otroci ne razumejo, da je njihov denar lahko predmet zlorabe, kar še povečuje problem. Tiktok je bil obtožen, da uporablja virtualno valuto na način, ki je podoben igralniškim praksam, kar povečuje tveganje za finančno izkoriščanje otrok.

Tožbe tudi navajajo, da Tiktokova virtualna valuta »bistveno škodi otrokom« in da funkcija prenosa v živo »finančno izkorišča« mlade uporabnike. V dokumentih, ki so bili razkriti v okviru tožb, je navedeno, da se Tiktok dobro zaveda škodljivih učinkov svoje aplikacije, vendar kljub temu nadaljuje prakso, ki omogoča finančno izkoriščanje otrok.

Podjetje ve za potencialni problem

Tiktok se je na obtožbe odzval z izjavo, da se ne strinja s temi trditvami in da so mnoge izmed njih napačne in zavajajoče. Vendar pa dokumenti, ki so bili razkriti v okviru tožb, kažejo drugačno sliko. Na primer, v enem mesecu so uporabniki poslali milijon »daril« mladoletnim otrokom, kar kaže na obseg finančnih transakcij, ki se dogajajo na platformi.

Vse te informacije kažejo na nujnost strožjega nadzora in regulacije virtualnih valut na platformah, kot je tiktok, da bi zaščitili mlade uporabnike pred finančnimi zlorabami.

Notranji dokumenti, ki so bili razkriti v okviru tožb proti Tiktoku, razkrivajo, da podjetje dobro ve, kako škodljiva je aplikacija za mlade uporabnike. Raziskave so pokazale, da kompulzivna uporaba tiktoka vodi do izgube analitičnih sposobnosti, spomina, kontekstualnega razmišljanja, empatije in povečane anksioznosti. Tiktokovi algoritmi ustvarjajo »filtrirane mehurčke«, ki uporabnike izpostavljajo vsebinam, ki potrjujejo in krepijo njihova obstoječa prepričanja, kar lahko vodi do negativnih posledic.

Eden izmed najbolj skrb vzbujajočih vidikov je, kako tiktok spodbuja neuresničljive lepotne standarde. Aplikacija promovira videe z uporabo lepotnih filtrov, kar lahko negativno vpliva na samopodobo mladih uporabnikov. Razkriti dokumenti kažejo, da tiktok aktivno spodbuja videe z ljudmi, ki uporabljajo lepotne filtre, in zmanjšuje vidnost tistih, ki se ne ujemajo z določenimi lepotnimi standardi.

Aplikacije, ki zasvajajo

Poleg tega so orodja za upravljanje časa, ki jih Tiktok uvaja, neučinkovita. Notranji dokumenti razkrivajo, da so ta orodja bolj namenjena izboljšanju javnega zaupanja kot dejanskemu zmanjšanju uporabe aplikacije. Na primer, Tiktok je uvedel videe, ki uporabnike spodbujajo, naj si vzamejo odmor, vendar so ti videi bolj koristni kot »dobra točka za pogovor« z zakonodajalci, kot pa dejansko učinkoviti pri zmanjševanju časa, preživetega na aplikaciji.

Študije so pokazale, da lahko uporabniki po manj kot eni uri uporabe postanejo zasvojeni z aplikacijo, kar ima številne negativne učinke na duševno zdravje, kot so motnje spanja, zmanjšanje odgovornosti in omejevanje človeških povezav. Notranji dokumenti tudi kažejo, da tiktok uporablja umetno inteligenco namesto človeške moderacije za preprečevanje vsebin o samopoškodovanju in motnjah hranjenja, kar ni vedno učinkovito.

Vse te informacije poudarjajo potrebo po strožjem nadzoru in regulaciji družbenih omrežij, kot je tiktok, da bi zaščitili mlade uporabnike pred škodljivimi vplivi na njihovo duševno zdravje.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence