KPK: Tomšič saniral Polančevo razkritje strategije banke

Potem ko je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da je nekdanji nadzornik SID banke Sašo Polanec kršil integriteto, je zaključila še druga dva postopka, povezana s kadrovanjem v tej državni banki. Pri namestniku predsednika nadzornega sveta SID banke in članu uprave Slovenskega državnega holdinga Janezu Tomšiču pa kršitve integritete pri domnevno spornem kadrovanju ni potrdila, zato je postopek ustavila.

Komisija je v primeru SID banke vodila tri ločene zadeve, in sicer dva postopka preiskave proti dvema osebama zaradi suma kršitve integritete uradne osebe in postopek pregleda celotnega postopka imenovanja članov uprave SID banke v letu 2021. V slednjem je na Banko Slovenije naslovila pobudo o izvedbi ponovne ocene primernosti člana nadzornega sveta SID banke.

Pri Polancu je, kot smo poročali, ugotovila kršitev integritete po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ker je kljub ustnemu nasprotovanju uslužbenca SID banke in brez pridobljenega soglasja uprave banke strategijo razvoja SID banke 2021–2023 posredoval Marku Mlakarju, direktorju družbe kadrovske agencije Amrop Adria, ki je sodelovala pri postopku imenovanja novih članov uprave. Zato se mu je očitala izdaja poslovne skrivnosti, celotnemu postopku pa neenakopravno obravnavo kandidatov, saj je agencija dokument posredovala le nekaterim kandidatom za člane uprave. Polanec je nato iz osebnih razlogov odstopil z mesta nadzornika.

Ne pritiski, ampak mnenje

Iz KPK so sporočili, da so pri Tomšiču na podlagi pridobljene in preučene dokumentacije ter opravljenih razgovorov z obravnavano osebo in pričami ugotovili, da ravnanje v nasprotju s pričakovano integriteto ni bilo potrjeno, zato so postopek ustavili. »Sklenila je, da je Janez Tomšič v časovni stiski kot predsednik komisije za ocenjevanje primernosti (KOP) opravil vse aktivnosti preprečitve finančnih posledic in saniranja nastale situacije, to je razkritja strategije banke. Komisija njegova ravnanja ocenjuje kot popravljalne ukrepe zaradi nastale situacije. Glede pritiskov, ki naj bi jih izvajal na članico KOP, KPK ugotavlja, da do njih ni prišlo, saj ni šlo za izražanje pričakovanja, ampak zgolj izražanje lastnega mnenja glede kolektivne ocene KOP v postopku izbire članov uprave SID banke. Pri tem so bile individualne ocene kandidatov že izdelane, kandidati pa že uvrščeni v kolektivno oceno,« so pojasnili v protikorupcijski komisiji.

Komisija je postopke uvedla na podlagi prijave februarja 2022. Iz nje so izhajali očitki o sumu nepravilnosti v postopku izbire članov uprave SID banke. Kot smo poročali, predkazenski postopek v zvezi s tem kadrovanjem vodi tudi policija.