Sašo Polanec kot nadzornik SID banke kršil integriteto

Upravno sodišče Republike Slovenije je zavrnilo tožbo nekdanjega predsednika komisije za imenovanja in prejemke ter člana nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka) Saša Polanca in s tem pritrdilo ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da je kršil integriteto po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, so sporočili iz KPK. Odločitev komisije je tako postala pravnomočna. V Delu smo že maja lani razkrili, da se s spornim kadrovanjem v upravo državne SID banke ukvarjata KPK in policija. Pri tem ni šlo le za politično kadrovanje in sume nepravilnosti, na katere so bili pristojni opozorjeni, ampak tudi za sume kaznivih dejanj.

Kot pojasnjujejo v komisiji, je Polanec, sicer profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, integriteto kršil s tem, ko je kljub ustnemu nasprotovanju uslužbenca SID banke in brez pridobljenega soglasja uprave banke s svojega elektronskega poštnega naslova posredoval strategijo razvoja SID banke 2021–2023 Marku Mlakarju, direktorju družbe kadrovske agencije Amrop Adria, ki je sodelovala pri postopku imenovanja novih članov uprave. Zato se mu je očitala izdaja poslovne skrivnosti, celotnemu postopku pa neenakopravno obravnavo kandidatov, saj je agencija dokument posredovala le nekaterim kandidatom za člane uprave. Polanec je nato iz osebnih razlogov odstopil z mesta nadzornika.

Nadaljevali kljub nepravilnostim

Da so nekateri kandidati za člana uprave razpolagali z dokumentom o strategiji SID banke, ki nosi oznako zaupnosti, je ugotovila tudi komisija banke za ocenjevanje primernosti (fit & proper). »Komisija je svoje delo opravila z vso profesionalno skrbnostjo ter v skladu s pravili in predpisi ter dobro prakso, o vseh zaznanih odstopanjih od predpisanega postopka imenovanja uprave je na ustrezen način takoj opozorila vse pristojne. Nadzorni svet je postopek imenovanja uprave kljub zaznanim nepravilnostim (nepooblaščeno pošiljanje zaupnega dokumenta, posledično neenakopraven položaj kandidatov) izpeljal do konca,« pravi Alenka Stanič, ki je bila takrat članica komisije za ocenjevanje primernosti.

KPK je postopek proti Sašu Polancu uvedla na podlagi prijave februarja 2022, iz katere so izhajali očitki o sumu nepravilnosti v postopku izbire članov uprave SID banke. Polanec je proti ugotovitvam komisije sprožil upravni spor, konec junija 2023 pa je Upravno sodišče Republike Slovenije v sodbi tožbo zavrnilo in v celoti potrdilo odločitev komisije – tako v postopkovnem kot v vsebinskem smislu. S tem so ugotovitve postale pravnomočne. »Upravno sodišče Republike Slovenije s tokratno sodbo ponovno potrjuje, da je zakonodajalec pojma integriteta in pričakovano ravnanje pustil vsebinsko odprta ter njuno opredelitev prepustil komisiji, ki glede na konkretne primere vsebino teh pojmov dopolnjuje in pravnomočne primere ravnanj (kršitev integritete) objavlja na svoji spletni strani ter s tem postavlja standarde ravnanj uradnih oseb, kar člani organov nadzora so,« ugotavljajo v KPK. Sodba sodišča tako k že zaznanim konkretnim ravnanjem kršitev integritete, kot so na primer zavajanje oziroma laži, nedovoljeno vplivanje, privilegiranje, neplačevanje davčnih obveznosti, pridružuje tudi izdajo poslovne skrivnosti, dodajajo.