Krka: mednarodne konvecije nas zavezujejo da v Rusiji ostanemo

Ljubljanska borza je pripravila spletno konferenco na kateri so borzne družbe ljubljanske borze Krka, Petrol, NLB, Zavarovalnica Triglav, Sava Re in Cinkarna Celje predstavile lansko poslovanje in letošnje izzive in tudi kako bodo z dividendami obdarile vlagatelje.