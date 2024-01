Kumer: Za posvetovalni referendum o Jeku 2 je prezgodaj

Za razpis posvetovalnega referenduma o drugem bloku nuklearke v Krškem (Jek 2), za katerega se zavzema SDS, je po mnenju ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra še prezgodaj, saj še ni vseh informacij o projektu.

Ni še podatkov o moči nove nuklearke, vrednosti investicije, poslovnem modelu, lastništvu in izvajalcih, kar je ključno za javno mnenje, je na dogodku Energetika in regulativa '24 po poročanju STA danes v Ljubljani dejal minister.

»Večina čaka te odgovore in zapraviti pet milijonov evrov za referendum za to, da testiraš današnje javno mnenje, bi bilo nesmiselno,« je povedal.

Vladna delovna skupina za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti za Jek 2 se trenutno osredotoča na pripravo pobude za umeščanje v prostor. »Za ta namen je bila ustanovljena posebna podskupina, ki usklajuje deležnike pri pripravi potrebne projektne dokumentacije. Skladno z investitorjevo časovnico bo pobuda vložena v prvi polovici leta,« so pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

Umeščanje v prostor je po poročanju STA danes izpostavil tudi Kumer, in sicer da trenutno čakajo na popolno pobudo za začetek priprave državnega prostorskega načrta. Minister si želi, da bo čim prej oddana na ministrstvo za naravne vire in prostor, kjer da že preučujejo, ali bi bilo smiselno sprejeti poseben zakon, da bi bil državni prostorski načrt čim prej sprejet. Po obstoječih zakonih bi postopek trajal predolgo, je dejal Kumer.

Minister je poudaril, da je treba vse postopkovne korake izvesti ustrezno, saj si ne morejo privoščiti, da bi projekt pristal na sodišču, kot se je zgodilo s projektom Hidroelektrarne Mokrice.

V kabinetu predsednika vlade letos pričakujejo obravnavo resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji na vladi in v državnem zboru. Resolucija je programski dokument, ki bo postavil politične usmeritve razvoja jedrskega programa. Letos bodo potekale še aktivnosti, povezane s pripravo ustreznega regulatornega okvira za optimalno izvedbo projekta. Delovne vsebine poleg umeščanja v prostor so še organizacija, poslovno-finančni model, nadzor, pravni status projekta in druge vsebine, za katere bo vladna skupina presodila, da jih je treba ustrezno nasloviti, so še pojasnili.

Vrednost novega bloka bo po sedanjih ocenah skoraj gotovo presegla deset milijard evrov, kar pomeni, da bo šlo za največji investicijski zalogaj prihodnjih dveh desetletij. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V SDS bi z referendumom pohiteli

SDS je prejšnji teden vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zgraditvi drugega bloka in manjših modularnih reaktorjev. Kot so navedli v največji opozicijski stranki, Jek 2 ni projekt enega podjetja, ampak celotne Slovenije, ta pa nujno potrebuje močan in stabilen vir energije. Pri tem so SDS podprli tudi v NSi.

Razpravo o referendumu so odprli tudi na vladni delovni skupini. Na naše vprašanje, ali so razmišljali tudi o tem, da bi bil referendum jeseni, kot je bilo neuradno slišati, so s kabineta predsednika vlade odgovorili: »Ko bo znan okvirni datum, bomo o tem obvestili javnost.«

Državni sekretar za koordinacijo projekta Jek 2 Danijel Levičar je jeseni pojasnil, da bi bila lahko končna investicijska odločitev o novi nuklearki sprejeta v letih 2027 ali 2028, v tem primeru naj bi bil lahko objekt v omrežje priključen leta 2038.

Vrednost bo po sedanjih ocenah skoraj gotovo presegla deset milijard evrov, kar pomeni, da bo šlo za največji investicijski zalogaj prihodnjih dveh desetletij.

Vrh politike o drugem bloku

Medtem je predsednik vlade Robert Golob za prihodnji teden v torek sklical srečanje o dolgotrajni rabi jedrske energije v Sloveniji. Nanj je povabil predsednico države Natašo Pirc Musar, predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, predsednike parlamentarnih strank ter poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti. Sogovorniki bodo med drugim naslovili vprašanje, kako zastaviti proces odločanja o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.