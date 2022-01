Lani oddali rekordno veliko javnih naročil

V nadaljevanju preberite:

Javni naročniki so v lanskem letu, ki ga je zaznamoval covid-19, podelili rekordno veliko naročil, in sicer na portalu javnih naročil za slabih 5,2 milijarde evrov. To je skoraj tretjino več kot leto prej. Povečanje je šlo predvsem na račun več naročil gradbenih del. Teh se veliko obeta tudi letos, ko bo naročanje zaradi spremenjenega zakona poenostavljeno. Kaj je razlog rekorda? Kdo so največji naročniki in ponudniki? Kako se je letos spremenil zakon o javnem naročanju? Kako bo z oddajo naročil letos?