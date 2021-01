Lani za četrtino manjša prodaja avtomobilov

Sicer so se te številke že napovedovale, zdaj pa je le znan tudi uradni podatek. Lani se je prodaja avtomobilov zaradi posledic epidemije v Evropski uniji zmanjšala za 24 odstotkov, to je bil največji letni padec, odkar merijo to statistiko.



Po podatkih panožnega združenja evropske avtomobilske industrije Acea je bilo v letu 2020 v Evropski uniji skupno na novo registriranih 9,9 milijona avtomobilov, kar je bilo tri milijone ali za 24 odstotkov manj kot v letu 2019. Samo decembra je bil padec sicer nekaj manjši (tri odstotke, 1,03 milijona vozil), a to velikega celoletnega minusa, ki je bil ustvarjen predvsem s pomladnim popolnim zaprtjem dejavnosti, ni moglo bistveno zmanjšati.



Med največjimi državami so bile najbolj rdeče številke lani v Španiji (–32 odstotkov), Italiji (–28 odstotkov) in v Franciji (–25,5 odstotka), rahlo manj slabe pa v Nemčiji (–19 odstotkov).



Podobno velike padce so trpeli tudi proizvajalci, sicer je šla med največjimi imeni najbolj navzdol skupina PSA, ki združuje Peugeo, Citroën in Opel (–29 odstotkov), za njo skupina Renault (–26 odstotkov), potem pa skupina Volkswagen (–22 odstotkov). Še najmanjši padce so doživeli v Toyoti (–13 odstotkov) ter Volvu in BMW (–16 odstotkov).



Kaj pa druga dva velika svetovna trga? Minusu se niso mogli izogniti niti Američani niti Kitajci, a vendarle so bile številke manj rdeče kot na starem kontinentu. V ZDA je bilo po podatkih Fox Automotive lani prodanih 14,5 milijona avtomobilov, kar je bilo za 15 odstotkov manj kot v letu 2019. Na Kitajskem je bil padec še precej manjši, po zaprtju v začetku leta so se stvari čez leto hitro obrnile na bolje, letno nazadovanje je tako znašalo le dva odstotka, skupno je bilo na največjem svetovnem trgu prodanih 25 milijonov osebnih vozil.

