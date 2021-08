Lastnica Mercatorja z najboljšim poslovanjem doslej

Fabris Peruško Foto Roman Šipić

Fortenova grupa, ki je večinska lastnica Mercatorja, je v prvem polletju letos ustvarila 318 milijonov kun čistega dobička, medtem ko je v istem obdobju lani imela izgubo. Konsolidirani prihodki iz kontinuiranega poslovanja v višini 12 milijard kun so bili za 35 odstotkov višji kot ob polletju lani.Skupina je imela na svojih računih tudi več kot 1,8 milijarde kun gotovine, s čimer je ohranila močan likvidnostni položaj.Glavni izvršni direktor in član upravnega odbora Fortenoveje dejal, da je za njimi najboljša prva polovica leta doslej, ne le v smislu uspešnosti, ampak tudi v smislu vrste zaključenih večjih projektov, ki so skupini odprli pot do krepitve njene dobičkonosnosti. »Med njimi je predvsem poslovna integracija Mercatorja in njegova konsolidacija v naše računovodske izkaze od 1. maja 2021. Glede na odlično turistično sezono skupina tudi v tretjem četrtletju uspešno posluje, kar bo, skupaj s sinergijami, ki jih dosegamo v maloprodaji in pričakovanim zaključkom prodaje poslovne skupine Zamrznjene hrane družbi Nomad Foods, pomenilo, da se bo finančni položaj skupine Fortenova še naprej izboljševal,« je dejalKar zadeva posamezna področja, je poslovno področje živil doseglo največji napredek v primerjavi z lanskim letom, in sicer z 12,5 odstotka višjimi prihodki od prodaje, 23,6 odstotki višjim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) in 40,1 odstotkom višjim EBIT v prvi polovici leta. V poslovnem področje maloprodaje je so prihodki zrasli za 1,2 odstotka, EBITDA se je povečala za 10,9 odstotka, EBIT pa za 65,9 odstotka, pri čemer je bil Mercator vključen v izračun primerljivih podatkov iz prejšnjega obdobja.Fortenova je aprila letos postala večinska lastnica Mercatorja, s čimer se je končala poravnava prezadolženega Agrokorja, slovenski trgovec pa je dobil bolj zdravega lastnika.