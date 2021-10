Lastnik Vipap Videm vložil predlog za prisilno poravnavo

Češki lastnik papirnice Vipap Videm je vložil predlog za začetek prisilne poravnave podjetja iz Krškega, je razvidno iz objave na Ajpesu.



Vipap CZ je vložil predlog kot upnik, za upravitelja pa predlaga Mirka Filipoviča. Okrožno sodišče v Krškem pa je objavilo sklep, da mora Vipap CZ svoj predlog dopolniti.



Vipap Videm je insolventen. Družba ima skupni kapital nižji od polovice osnovnega in je zato kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv, so zapisali v predlogu za prisilno poravnavo.

Na skupščini ni bilo podpore dokapitalizaciji

Proizvodnja krške papirnice sicer stoji od julija, delavci pa so na čakanju. Zadnjo plačo za avgust so prejeli, je pred dnevi za STA dejal predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek.



Skupščina Vipapa prejšnji mesec ni podprla dokapitalizacije, ki naj bi bila po pojasnilih uprave nujno potrebna za finančno stabilizacijo družbe. Predlagani ukrepi uprave naj bi bili tudi nujno potrebni za operativno prestrukturiranje papirnice iz časopisnega na ovojno-embalažni segment, je pojasnil predsednik uprave Petr Domin. Hkrati je sporočil, da uprava že nekaj časa okrepljeno išče novega dolgoročnega lastnika. Stike morebitnih vlagateljev so posredovali lastnikom, to sta češki družbi Vipap Holding in Vipap CZ.



Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: