Lek bi proizvajal cepivo proti covidu-19

Minister za zdravje Janez Poklukar in predsednik uprave Leka Robert Ljoljo sta pred dobrima dvema tednoma na sestanku govorila o možnostih proizvodnje cepiv proti covidu-19. Stiki med vlado in Lekom ter njegovim lastnikom so v zadnjih mesecih intenzivni. Kaj o proizvodnji cepiv pravijo minister za zdravje in kaj v Leku? Kako je vključen predsednik vlade Janez Janša? Kakšno vlogo ima Lekov lastnik Novartis v proizvodnji cepiv? Kako posluje Lek?