Leta za okrevanje letalske industrije

Med bolj prizadetimi panogami v času epidemije je gotovo letalski promet in posledično proizvajalci letal. Dva največja rivala Boeing in Airbus sta lansko leto zaključila z globoko izgubo, ki pa niti ne kaže v celoti, kako globoko sta družbi zabredli. Pri tem pa izziv ni samo sanacija poslovanja, ampak je otežena tudi napoved okrevanja in s tem seveda potrebne prilagoditve. Njuni načrti pa kažejo tudi kako in kdaj bodo okrevale posamezne dejavnosti in večji trgi.