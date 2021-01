Letalski prevozniki so za trajnostna goriva

Letalsko panogo je pandemija covida-19 močno prizadela, zato se prevozniki še intenzivneje ukvarjajo z dilemo, kako bodo lahko poslovali, ko se bodo razmere ustalile. Eno od področji je tudi razvoj bolj trajnostnega zračnega prometa.



Francosko-nizozemska družba Air France – KLM že več let sodeluje v raziskovalnih in razvojnih programih na področju trajnostnih goriv. Pred kratkim je objavila poziv partnerskim podjetjem, da se vključijo v boj za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. »Podjetja, ki potujejo z Air France in KLM, bodo lahko izračunala emisije ogljikovega dioksida, ki so nastale med njihovimi leti, in določila, koliko denarja bodo namenila za program trajnostno letalsko gorivo (SAF – Sustainable Aviation Fuel). Vsa tako zbrana sredstva bodo uporabili za proizvodnjo in uporabo biogoriv,« so sporočili iz podjetja.



Trajnostna letalska goriva so narejena iz odpadnih olj, odpadkov in ostankov lesa in jih je mogoče dodajati navadnim, brez posebnih prilagoditev motorjev. Uporaba trajnostnega letalskega goriva zdaj ni več novost, sta pa bili leta 2011 Air France in KLM med prvimi letalskimi družbami, ki so na svojih letih uporabljale goriva, ki niso bila fosilnega izvora. Uporaba trajnostnega goriva lahko zmanjša emisije ogljikovega dioksida za več kot 85 odstotkov v primerjavi z navadnimi letalskimi gorivi – prav letalstvo sodi med sektorje, v katerih so se v minulih desetletjih tako promet kot z njim povezani izpusti nadpovprečno povečali.



»Air France in KLM si že več let prizadevata zmanjšati svoj okoljski odtis,« je povedal Henri De Peyrelongue, izvršni podpredsednik prodaje pri Air France – KLM. »S svojim prispevkom bodo podjetja, ki letijo z nami, postala partner pri energetskih spremembah za vse bolj okoljsko odgovoren način potovanja.«

