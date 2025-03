Letna inflacija v marcu porasla na dva odstotka

Marca so bile življenjske potrebščine v povprečju dva odstotka dražje kot pred letom dni in 0,6 odstotka dražje kot mesec prej. Pri tem so bolj porasle cene storitev, v enem letu so se zvišale za 3,4 odstotka, cene blaga pa za 1,3 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

K letni inflaciji je največ, 0,7 odstotne točke, prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (višje za 3,5 odstotka). S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve v zdravstvu (za 5,4 odstotka) ter restavracijah in hotelih (za 4,2 odstotka).

Višje kot pred enim letom so bile tudi cene v skupinah oblačila in obutev (višje za 2,5 odstotka), rekreacija in kultura (za 2,3 odstotka), raznovrstno blago in storitve (prav tako za 2,3 odstotka) ter prevoz (dražji za odstotek). Vsaka izmed omenjenih skupin je k letni inflaciji dodala 0,2 odstotne točke.

Po drugi strani so se cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo znižale za 1,2 odstotka in s tem inflacijo ublažile za 0,2 odstotne točke.

Spomnimo, v februarju so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni zvišale za 1,6, na mesečni pa za 0,3 odstotka.