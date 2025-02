Januarja dvoodstotna letna inflacija, mesečno pa deflacija

Življenjske potrebščine so bile v letošnjem januarju v povprečju za dva odstotka dražje kot v lanskem, letna inflacija je bila tako za desetinko odstotne točke višja kot decembra. Na mesečni ravni pa so zimske razprodaje oblačil in obutve največ prispevale k deflaciji, znašala je 0,4 odstotka, ugotavlja državni statistični zavod (Surs).

Storitve so se na letni ravni v povprečju podražile za 3,1, blago pa za 1,5 odstotka. Sicer sta k letni inflaciji največ, vsaka po 0,4 odstotne točke, prispevali skupini prevoz (tri odstotka višje cene) ter hrana in brezalkoholne pijače (podražitev za 2,3 odstotka). Za 4,8 odstotka višje cene v restavracijah in hotelih so dodale 0,3 odstotne točke.

S po 0,2 odstotne točke so k prispevku k inflaciji sledile podražitve v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 3,5 odstotka), rekreacija in kultura ter raznovrstno blago in storitve pa z 2,2-odstotno letno podražitvijo.

Mesečno rast cen znižale zimske razprodaje

Največ so k mesečni deflaciji prispevale nižje cene oblačil in obutve. Oblačila so se ob sezonskih razprodajah pocenila za 10,6 odstotka in k mesečni deflaciji prispevala 0,5 odstotne točke. Pri obutvi so se cene znižale za 6,7 odstotka in prispevale 0,1 odstotne točke. Dodatnih 0,1 odstotne točke so prispevali cenejši počitniški paketi (2,9 odstotka).

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP) je bila v januarju 2,3-odstotna (pred enim letom 3,4-odstotna). Mesečna rast cen je bila tudi po tej metodologiji negativna, znašala je −0,3 odstotka.

Spet nove uteži za merjenje inflacije

Tako kot vsako leto so na na statističnem uradu na začetku leta posodobili uteži za merjenje inflacije. Uteži za indeks cen življenjskih potrebščin (ICŽP) za leto 2025 tako temeljijo na povprečju izdatkov iz raziskovanja Poraba v gospodinjstvih za leto 2022, preračunanih na cene iz decembra 2024. Uteži za harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) pa temeljijo na podatkih nacionalnih računov o izdatkih gospodinjstev za leto 2023, prav tako preračunanih na cene iz decembra 2024.

Letos so se glede na leto prej najbolj zvišale uteži za skupino hrana in brezalkoholne pijače ter prevoz. Na drugi strani pa imamo letos nižje uteži v skupinah stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj ter stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo.

Na Sursu so nam še povedali, da so, tako kot vsako leto, posodobili tudi seznam izdelkov in storitev ter seznam prodajnih mest, na katerih spremljajo cene teh izdelkov in izbranih storitev. V košarico dobrin so dodali nove aktualne izdelke in odstranili take, ki to več niso. Letos košarica dobrin vsebuje 785 reprezentativnih izdelkov in storitev, med drugim so dodali cvrtnik na vroč zrak, odstranili pa zaščitno higiensko masko.