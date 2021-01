Leto 2020 je bilo leto za plavanje s tokom

V nadaljevanju preberite Preden potegnemo črto pod letom 2020, ki bi ga radi čim prej izbrisali iz kolektivnega spomina, si na hitro poglejmo, kakšni so bili evrski donosi glavnih premoženjskih razredov in nekaterih zanimivih segmentov delniških in surovinskih trgov. Resnici na ljubo, bi lahko za veliko večino realnih in finančnih naložb paradoksalno rekli, da je bilo leto 2020 prej nadpovprečno ali celo čudežno leto (annus mirabilis) kot pa leto groze (annus horribilis).