Letos malenkost nižji donos na kapital kot lani

Donosnost portfelja, ki ga upravlja SDH, naj bi letos znašala 5 odstotkov, kar je pol odstotne točke manj kot lani, v letu 2023 pa je ponovno predvidena rahla rast donosnosti na kapital, predvideva letni načrt družbe,s katerim je soglašala vlada. Višina dividend v letu 2022 je za Republiko Slovenijo, SDH in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije naj bi dosegla dobrih 182 milijona evrov, kar je več kot lani.

Slovenski državni holding (SDH) upravlja 10,3 milijarde evrov knjigovodske vrednosti naložb, od tega je v lasti holdinga 930 milijonov evrov. V družbi, ki jo vodi Janez Žlak izpostavljajo, da bo v pogojih hitro spreminjajočega se okolja in negotovih napovedi za prihodnost uresničevanje ciljev iz letnega načrta upravljanja po vsej verjetnosti zelo zahtevno, tako za družbe iz upravljavskega portfelja države kot tudi za SDH. »Glede na potek dogodkov bo SDH svoje delovanje in prioritetne naloge v letu 2022 sproti prilagajal,« napovedujejo.

Holding še vedno izplačuje odškodnine za denacionalizacijo. Letos naj bi te obveznosti znašale okoli 16 milijonov evrov, skupaj pa še okoli 110 milijonov.

Državni holding je pa je pravzaprav od konca predlanskega leta brez strategije upravljanja, saj veljavna predvideva le cilje do leta 2020, SDH pa si že nekaj let prizadeva za njegovo prenovo. Prvi mož holdinga Janez Žlak pričakuje, da bo letos prišlo do sprememb. »Predvsem je treba prevetriti klasifikacijo naložb. Vprašanje je, ali so med temi 68 aktivnimi naložbami, ki jih upravljamo, še vedno vse strateške, pomembne ali portfeljske,« je povedal v nedavnem pogovoru za Delo.

Vlada je sprejela še sklep o sklenitvi pogodbe o plačilu stroškov SDH za upravljanje kapitalskih naložb v lasti države za leto 2022.