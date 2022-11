Letošnje leto bo poslovno uspešno, prihajajo tveganja

V nadaljevanju preberite:

Gospodarska rast bo v letošnjem letu še visoka, in ker so imela nekatera podjetja energente zakupljene do konca letošnjega leta in s tem tudi fiksirane njihove cene, zato letos še dobro poslujejo. Do poslabšanja lahko pride v letu 2023, ko je napovedana zgolj 1,4-odstotna rast BDP, ob zelo neugodnem razvoju zunanjih okoliščin pa utegnemo zdrsniti celo v recesijo.

Ugotovimo pa lahko, da so slovenska podjetja pred prihajajočo krizo v kar dobri kondiciji. »Zadolženost slovenskih podjetij je relativno nizka, zato niso tako občutljiva za povečevanje variabilnih obrestnih mer. Rast plač zaostaja za rastjo inflacije, tako da se realne plače znižujejo. Posledično lahko v letošnjem letu še pričakujemo dobre rezultate, do poslabšanja pa bi lahko prišlo v letu 2023. So pa napovedi v trenutnih nestabilnih razmerah precej negotove, pravi Mojca Kunšek, direktorica Ajpesa.