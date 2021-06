Ljubljana dobiva letalsko povezavo z Dubajem

»Po večletnih intenzivnih prizadevanjih za vzpostavitev povezave med Ljubljano in arabskim polotokom je realizacija teh pogovorov zares zelo zadovoljujoča. Vzpostavitev nove redne povezave v tem izjemno zahtevnem obdobju za svetovno letalstvo in naše letališče predstavlja nove priložnosti za slovensko gospodarstvo in turizem, izboljšujemo pa tudi povezljivost Slovenije s svetom. Za Fraport Slovenija nova linija ustvarja nove možnosti za ponovno rast in razvoj. Veseli me, da bo linija zaživela po odprtju novega potniškega terminala, ki za naše letališče predstavlja posebno prelomnico, vstop v novo obdobje letališča,« je ob tej priložnosti povedal Zmago Skobir, poslovodni direktor Fraporta Slovenija.



V Fraportu Slovenija ocenjujemo, da ima nova neposredna povezava velik potencial in da bo za naše potnike arabska destinacija privlačna, poleg tega Dubaj predstavlja odlično izhodišče za nadaljnja potovanja in povezave po vsem svetu. Prav tako verjamemo, da je Slovenija turistično izredno zanimiva destinacija, ki bo z novo vzpostavitvijo letalske povezave pripomogla k okrevanju domačega turizma.

Nizkocenovni letalski prevoznik Flydubai iz Združenih arabskih emiratov bo 24. septembra vzpostavil neposredno povezavo s slovensko prestolnico in Dubajem. Iz Ljubljane bo v Dubaj možno poleteti trikrat na teden, in sicer ob sredah, petkih in nedeljah ob 15.15. Vozovnice so za nakup že na voljo, so sporočili iz Fraporta. Fraport si je za omenjeno povezavo prizadeval več let. Letališče Jožeta Pučnika okreva po pandemiji covida-19 in ponovno vzpostavlja letalske povezave. Pospešek okrevanju bo predvidoma prispevalo odprtje novega potniškega terminala.