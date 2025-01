Lov na divjad, gore in base jump – protiutež ponorelemu svetu

Življenje na robu in stik z bistvom

Gost nove epizode podcasta Supermoč je– nekdanji base jumper, alpinistični vodnik in lovec na divjad. Njegova zgodba nas popelje v svet, kjer se prepletajo adrenalin, spoštovanje narave in močna povezanost z okoljem.

Rok Zalokar je danes družinski človek, predan naravi in odgovoren do okolja, pred tem pa je živel med nebom, gorami in divjino. Skoki z objektov, kot sta Kristalna palača v Ljubljani in dimnik v Trbovljah, so bili del njegovega iskanja svobode in obvladovanja strahu. »Vsak skok je premišljen, gre za popolno osredotočenost na trenutek,« pojasnjuje Rok, ki ljubezen do ekstremnih športov zdaj deli tudi prek podjetja Vertical Adventures Slovenia, ki ga vodi z ženo Petro.

Rokova alpinistična pot se je začela pri rosnih 17 letih z osvojitvijo Himalaje. Kot alpinistični vodnik vodi ljudi po najzahtevnejših poteh in poudarja ponižnost do narave in njene moči. Leta 2005 je bil razglašen za najperspektivnejšega alpinista Slovenije, med letoma 1998 in 2006 pa je imel status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Njegova strast do gora ga je vodila po vsem svetu, od Peruja do Kirgizistana, Tibeta, Nepala, Indije in Aljaske.

Lov kot spoštovanje narave

Rok Zalokar ni le alpinist in skakalec, temveč tudi strasten lovec, ki v lovu na divjad vidi nekaj več kot zgolj odvzem. Lov zanj pomeni skrb za ravnovesje v naravi in trajnosten način življenja. »Lov ni le odvzem, ampak aktiven prispevek k ohranjanju narave,« pravi Rok, ki poudarja zgodovinsko vlogo lovcev pri zaščiti živalskih vrst. Lovstvo ga uči spoštovanja do naravnega kroga življenja, obenem pa omogoča neposredno pridobivanje hrane na trajnosten način.

Narava kot protiutež ponorelemu svetu

Adrenalinski šport, base jumping, je bil za Roka Zalokarja vedno sanjski podvig. Skakal je s Kristalne palače v Ljubljani, dimnika v Trbovljah itd. FOTO: Marko Feist/Delo

V časih, ko nas digitalizacija, potrošništvo in pohlep oddaljujejo od bistva, Rok Zalokar ponuja osvežujoč pogled: narava ni prostor za beg, ampak prostor, kjer najdemo stik s samim seboj. Njegovo življenje na robu je pravzaprav iskanje povezanosti z naravo, preprostostjo in človekovim bistvom.

Rokove ekstremne izkušnje so ga oblikovale kot osebo, ki lahko prenaša najtežje izzive, odlikujejo ga pogum, povezanost z okoljem in iskreno spoštovanje do narave.

Kaj nas lahko Rok Zalokar nauči?

V epizodi podcasta Supermoč Rok Zalokar deli vpoglede v iskanje ravnovesja med sodobnim svetom in naravo. Kako premagati strah, ki nas omejuje? Kako najti svobodo in obenem ohraniti spoštovanje do okolja? Rok s svojo zgodbo navdihuje in nas uči, da so narava, pogum in preprostost lahko protiutež ponorelemu svetu.

Prisluhnite podcastu Supermoč, ki odpira nova obzorja in navdušuje za življenje, usklajeno z naravo in samim seboj.