Po veliki negotovosti nadzorniki le potrdili mandat predsednici uprave

Po veliki negotovosti so nadzorniki Luke Koper sinoči vendarle potrdili mandat predsednici uprave Nevenki Kržan, ki je to funkcijo opravljala od prvega julija letos, mandat v upravi pa je nastopila julija lani. Nova manjkajoča člana uprave bosta od 1. januarja 2024 postala dolgoletni vodja terminala za avtomobile in ro-ro Gregor Belič ter regionalni menedžer v Zavarovalnici Triglav za Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Severno Makedonijo Gorazd Jamnik.

Nevenka Kržan lahko nadaljuje funkcijo predsednice uprave Luke Koper, v upravi pa je dobila še dva pomočnika. Foto Uroš Hočevar

V Luki Koper že vse od nastopa prve vlade Janeza Janše (2004) ni več miru pri imenovanju uprave. Po (izsiljenem) odstopu Bruna Koreliča (2005) do danes se je na čelu Luke Koper zvrstilo deset predsednikov uprav. V povprečju je vsak vladal po 21 mesecev, kar seveda ni bilo ravno koristno pri vodenju strateškega državnega podjetja. Po odstopu Boštjana Napasta 1. julija letos je funkcijo predsednice prevzela Nevenka Kržan. Uprava je od takrat delovala v okrnjeni postavi, saj sta bila namesto štirih članov v upravi le dva (še delavski direktor Vojko Rotar, ki je bil na svoj drugi mandat imenovan februarja 2023). Avgusta so objavili razpis, nanj se je sredi septembra prijavilo enajst kandidatov, od katerih se jih je včeraj nadzornikom predstavilo pet.

Novi član uprave Luke Koper Gregor Belič je doslej dolga leta uspešno vodil terminal za avtomobile in ro-ro. Novo funkcijo nastopi taklo kot Gorazd Jamnik 1. januarja 2024. Foto Luka Koper

Jamnik postal član z le štirimi glasovi podpore

Najtesnejši je bil rezultat za Gorazda Jamnika (štirje glasovi proti in štirje za, odločil je dvojni glas predsednika Mirka Bandlja), ki je v Luki Koper že delal malo več kot tri leta in vodil finančno službo v času, ko je v upravi (kot član) sedel njegov stric Tomaž Martin Jamnik. Njegovo imenovanje v upravo je bilo petim članom nadzornega sveta sporno predvsem zato, ker menda še ni imel dovolj izkušenj pri vodenju tako velikih podjetij na ravni uprave in tudi zaradi njegove strokovne usmeritve, saj je predvsem finančnik, medtem ko so z razpisom iskali zlasti izkušenega tržnika s področja logistike. Hkrati je šlo nasprotnikom njegovega imenovanja v nos, da se je za njegov vstop v upravo zavzemal krog vplivnih politikov iz koalicije in dodatno, da je brat znanega slovenskega vplivneža in predsednika uprave SID banke Boruta Jamnika.

Do leta 2028 naj bi Luka Koper prišla do 413 milijonov evrov prihodkov.

Več zaposlenih iz Luke Koper je pri tem izrazilo skrb, da bi politično kadrovanje lahko negativno vplivalo na vodenje Luke Koper. Sklicevali so se na precej negativne izkušnje zadnjih 18 let.

Drugi novi član uprave bo postal Gregor Belič (kapitan dolge plovbe), ki uspešno vodi terminal za avtomobile in ro-ro od leta 2008. V teh 15 letih je postal ta terminal najuspešnejši avtomobilski terminal med sredozemskimi pristanišči. Lani je pretovoril 801.000 avtomobilov, letos pa je že v enajstih mesecih presegel celoletni lanski pretovor.

Še naprej ostaja pri modelu večnamenskega pristanišča.

Koper – prva izbira na južni transportni poti

Nadzorniki Luke so potrdili tudi petletni strateški poslovni načrt družbe in skupine Luke Koper, po katerem si je Luka postavila za cilj, da postane »prva izbira med pristanišči na evropski južni transportni poti«. Še naprej ostaja Luka pri modelu večnamenskega pristanišča, razvoj pa temelji na štirih izhodiščih: povečanje infrastrukturnih kapacitet, uvajanje koncepta pametnega pristanišča, zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in družbo.

Njen skupni pretovor naj bi se na leto povečeval po 3,5-odstotni stopnji in je leta 2028 dosegel 413 milijonov evrov skupnih poslovnih prihodkov. V razvoj bodo v tem času investirali 785 milijonov evrov.