Luške dividende višje, kot je predlagala uprava

Delničarji Luke Koper bodo konec avgusta lahko prejeli za 15,96 milijona evrov dividend ali 1,14 evra na delnico, preostali del bilančnega dobička (13,6 milijona evrov) bo ostal nerazporejen. To so včeraj sklenili na skupščini delničarjev, ko so skoraj soglasno potrdili nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga. Ta je tudi letos bistveno popravil višino dividende, saj je uprava podjetja nameravala razdeliti samo 9,9 milijona evrov (0,71 evra na delnico), preostalo pa nameniti razvoju.

Bivša uprava (Dimitrija Zadela) in nadzorniki so dobili razrešnico. Hkrati so za novega, nadomestnega člana nadzornega sveta imenovali inženirja metalurgije in ekonomista Tomaža Benčino, ki je dolgo vodil Cinkarno Celje. Nadomestil je kapitana Rada Antoloviča, ki je odstopil iz osebnih razlogov. Pri tem je mali delničar Viktor Udovič ponovil očitke upravi SDH, da je Antoloviča kar trikrat imenovala v nadzorni svet, čeprav pri tem ni dobro preverila njegovih referenc in njegovega dela.

Na skupščini delničarjev je prvič sodelovala nova vodja pravne službe Janja Pavšič. V Luki letos nastopa več novih kadrov. Foto Boris Šuligoj

Predsednika Društva malih delničarjev Slovenije Rajka Stankovića je zanimalo, kdaj bo skupščina imenovala nadomestnega nadzornika tudi namesto Tamare Kozlovič, ki je kot predstavnica lokalne skupnosti sredi maja podala izjavo o odstopu iz nadzornega sveta, ker je bila izvoljena v državni zbor in funkciji nista združljivi. Predsednik skupščine Stojan Zdolšek je pojasnil, da lahko Tamara Kozlovič funkcijo nadzornice opravlja še tri mesece. V tem času pa bo verjetno tudi jasno, kaj bo z njenim nadomestnim članom Borutom Škabarjem, ki so ga že potrdili na seji koprskega mestnega sveta. Vsi pričakujejo še izreden sklic skupščine Luke Koper, predvidoma ob koncu poletja, ko bi se lahko zamenjali še kateri drugi člani luškega nadzornega sveta.

Radi bi terminal za 1,75 milijona kontejnerjev

Predsednik uprave Boštjan Napast je povedal, da je Luka že lani uspešno poslovala, še lepši so podatki po letošnjem prvem četrtletju, ko je pristaniško podjetje za kar 23 odstotkov povečalo čiste prihodke in so ti po prvih treh mesecih znašali 71 milijonov evrov, od tega je bilo 27 milijonov EBITDA in 16,5 milijona evrov čistega dobička, kar 91 odstotkov več kot leto prej. Napast je napovedal tudi nadaljevanje intenzivnih vlaganj v pristanišče. V teh dneh zaključujejo dograditev južne polovice prvega (kontejnerskega) pomola in začenjajo projektiranje povečanja še severne polovice kontejnerskega pomola, da bodo predvidoma leta 2026 ali 2027 (ko bo dograjen drugi tir) lahko ponudili pretovor 1,75 milijona kontejnerjev na leto (lani jih je bilo en milijon). Projektirajo tudi dograditev priveza št. 12 (za ladje z generalnim tovorom), pripravljajo se na gradnjo novega kamionskega terminala pri srminskem vhodu in v kratkem naj bi objavili razpis za novo veliko skladišče št. 54 za kolse (velike kolute pločevine), namenjeno avtomobilski industriji. Na strehi tega skladišča bodo postavili prvo sončno elektrarno, ki so jo načrtovali že pred več kot 12 leti in bo v prvi fazi pridelala tri megavate električne energije. Samo to skladišče bo stalo 40 milijonov evrov. Sicer pa načrtuje Luka vsako leto za vsaj 70 milijonov evrov naložb.

Še največ pozornosti so namenili zamenjavi nadzornikov in 12 let starim tožbam proti Časarjevi upravi. Foto Boris Šuligoj

Tožijo že 12 let, čeprav odškodnin ne bo

Največ pozornosti so delničarji namenili neuspešnim tožbam Luke proti upravi Roberta Časarja in tedanjemu nadzornemu svetu. Leta 2010 so na zahtevo delničarjev sprožili šest tožb in na ta račun imeli doslej za več kot dva milijona evrov stroškov, od tega 1,5 milijona evrov sodnih stroškov in pol milijona stroškov revizije, pravnih ocen in odvetniških stroškov. Ocena, ki so jo izdelali na zahtevo SDH, kaže, da imajo v dveh tožbah sicer nekaj več kot 50 odstotkov možnosti na zmago. A tudi v primeru zmage so možnosti, da bi izterjali več kot 20 milijonov odškodnine, tako rekoč nične ali pa zanemarljive. Zato so Slovenskemu državnemu holdingu že večkrat predlagali, da bi z obtoženimi člani uprave in nadzornega sveta sklenili poravnave, vendar SDH temu nasprotuje. V finančno najdražjem škodnem primeru (zadeva odkupa slovaške družbe TTI) se je uprava Luke Koper lani že skoraj uskladila s toženci za poravnavo, vendar SDH s poravnavo že na lanski skupščini ni soglašala.