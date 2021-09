Madžari se širijo v Sloveniji

Madžarska skupina Wallis Automotive Europe, ki se na različne načine ukvarja s prodajo avtomobilov, bo še bolj okrepila svojo prisotnost v Sloveniji. Kot so sporočili, bodo namreč kupili podjetje Avto Aktiv z več kot 50 milijoni evrov letnega prometa in skoraj 20-letno zgodovino prodaje in servisiranja šestih blagovnih znamk.



Avto Aktiv trži in servisira vozila blagovnih znamk BMW, Toyota, Suzuki, Jaguar, Land Rover, Mini. Za zadnje tri so tudi edini prodajalec v Sloveniji, in sicer v Kopru, Kranju, Ljubljani, Nova Gorici in Trzinu.



Prihodnji novi lastnik Avto Aktiva je že lani prevzel podjetje A Cosmos, ki je močno v prodaji avtomobilov znamke BMW, poleg tega je v Sloveniji prisotno tudi na druge načine. Njihov del je namreč tudi družba Wallis Adria, ki je zastopnik znamk Land Rover in Jaguar za širšo regijo in znotraj nje tudi Slovenijo, do leta 2020 pa ima ta skupina v lasti tudi zastopstvo znamke Opel v Sloveniji.



Skupina Wallis tako postaja eden močnih igralcev v Sloveniji, kot so zapisali v sporočilu za javnost, imajo tudi nadaljnje ambicije za širitev.

