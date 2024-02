Manjša količina, a rekorden promet

Novomeško podjetje za proizvodnjo vozil za rekreacijo Adria Mobil ima za seboj še eno poslovno uspešno leto. Prodaja je bila v obdobju 2022–2023 sicer po količini nekaj manjša, prihodek pa je zrasel in je bil najvišji doslej.

Adria Mobil je v lanskem zahtevnem poslovnem okolju, ki so ga še označevale težave z dobavami sestavnih delov, prodala nekaj več kot 15.000 enot, kar je bilo za štiri odstotke manj, vendar je s tem vseeno ustvaril najvišji obseg prihodkov iz prodaje v zgodovini družbe, konkretno 572 milijonov evrov. Še nekoliko so bile oboje številke višje v širši skupini Adrie Mobil.

Kot pravijo v podjetju, se evropski trg postopoma umirja in vrača v predpandemske okvirje, zato so z rezultati zelo zadovoljni. Ne glede na to se je karavaning uveljavil kot ena najbolj zaželenih oblik potovanj, pri čemer blagovna znamka Adria ohranja visok ugled na trgu in sodi med najbolj zaželene blagovne znamke v Evropi. Kot smo že poročali, se je pred kratkim na razstavi vozil za rekreacijo v Stuttgartu Adria med bralci revij Caravaning in Promobil ponovno znašla med zmagovalci, njihovi proizvodi so najbolj izstopali v kategoriji uvoženih izdelkov, nemški uporabniki so ji dodelili z naskokom najvišje ocene.