Maske še naprej prihajajo iz Kitajske

Leta 2012 je evropska komisija zagnala strategijo za reindustrializacijo Evrope. Cilj strategije je bil povečati delež industrijske proizvodnje v bruto domačemu proizvodu s 15 na 20 odstotkov do leta 2020. Motivacija za to je bilo izgubljanje delovnih mest v predelovalni panogi, ki so se vse od 90. let prejšnjega stoletja predvsem zaradi poceni delovne sile pospešeno selila na Kitajsko in v druge razvijajoče se države. Dodatno so se razmere v industriji zaostrile s finančno krizo leta 2008, ki je po podatkih komisije Evropo v kriznih letih spravila ob dodatne štiri milijone delovnih mest.

A danes, slabih deset let kasneje, lahko ugotovimo, da strategija ni dosegla cilja, ki so si ga njeni avtorji postavili. Delež industrijske proizvodnje v BDP je bil tudi leta 2020 krepko pod ciljnimi 20 odstotki. S slabimi 14 odstotki je bil celo še nekoliko manjši kot leta 2012.