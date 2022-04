Mate Rimac je zgled, da je v tej regiji mogoče uspeti

V nadaljevanju preberite:

Zgodba Mateja Rimca je potrditev, da so v tej regiji mogoče uspešne podjetniške zgodbe. »Kot se mladi odločajo za igranje košarke zaradi Luke Dončića, sem prepričan, da če bi brali intervjuje z Matejem Rimcem, bi se marsikdo odločil za podjetniške vode,« je prepričan Domen Zadravec, ki je svetoval Mateju Rimcu pri združevanju z Bugattijem. Hkrati pa z veliko širitvijo skupine Rimac obstaja potencial, da slovenska podjetja sodelujejo s hrvaškim specialistom za superšportne električne avtomobile.

Zgodba Mateja Rimca je navdihujoča. »Od precej nesamozavestnega fantiča je z ljubeznijo do tehnologije, do elektronike segel od trnja do zvezd,« pravi Domen Zadravec, partner pri globalni svetovalni družbi EY Parthenon, ki je skupaj s svojo ekipo odigral eno pomembnejših vlog pri svetovanju podjetju Rimac Automobili pred in pri njihovi lanski združitvi z Bugattijem. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako lahko skupina Rimac vpliva na Slovenijo. Rimac namreč tik ob slovensko-hrvaški meji gradi 200 milijonov evrov vreden kampus, ki bo, kot pravijo v skupini, ena največjih razvojno-raziskovalnih in proizvodnih lokacij v Evropi.