Med praznjenjem balonov in okrevanjem

Optimizem vlagateljev se je med novoletnimi prazniki, kot vse kaže, ohranil, indeksi večine svetovnih borz in tudi ljubljanske borze so višje kot na začetku leta. Finančni trgi kar opazno prehitevajo dejanske gospodarske razmere.

Katere panoge bodo letos zanimive vlagateljem in katerih se bodo izogibali?