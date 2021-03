Med zaprtjem države bo delo v skupini HSE potekalo nemoteno

HSE z višjo proizvodnjo glede na lani

V skupini HSE bodo v času strogih omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusa od 1. do 11. aprila zagotavljali varno, stabilno in zanesljivo proizvodnjo električne energije, kar pomeni nemoteno preskrbo gospodinjstev, ustanov in gospodarskih subjektov.Med enajstdnevnim zaprtjem države bo delo v skupini HSE potekalo nemoteno. Kljub temu da bo na delovnih mestih minimalno število zaposlenih, bodo njihove elektrarne še naprej zagotavljale zanesljivo proizvodnjo in nemoteno preskrbo z električno energijo. »To je pomembno tudi glede na dejstvo, da se 1. aprila začne 35-dnevni remont Nuklearne elektrarne Krško, elektrarne skupine HSE pa bodo nadomeščale tudi izpad njene proizvodnje,« navajajo v HSE.Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) proizvede dve tretjini vse slovenske električne energije in skoraj 90 odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Proizvodnja elektrarn skupine HSE je v prvih treh mesecih letošnjega leta znašala 1,9 teravatne ure, kar je 33 odstotkov več glede na primerljivo obdobje lani.Hidroelektrarne skupine HSE, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, so proizvedle eno teravatno uro električne energije iz obnovljivih virov, kar je 34 odstotkov več glede na isto obdobje lani in 77 odstotkov v vsej slovenski proizvodnji obnovljive električne energije. Termoelektrarna Šoštanj, ki za delovanje uporablja premog iz Premogovnika Velenje, pa je med januarjem in marcem proizvedla 0,9 teravatne ure električne energije, kar je 31 odstotkov več glede na isto obdobje lani.