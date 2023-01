Neponovljiva strateška priložnost generacije

V nadaljevanju preberite:

Nasledstvo v družinskih podjetjih je pojav, ki ga proučujejo po vsem svetu. Generiran je z ustanavljanjem, rastjo in razvojem družinskih podjetij ter z biološkimi danostmi, minevanjem časa. V določenem trenutku svojega delovanja se zato vsako družinsko podjetje spopade z vprašanjem nasledstva, tako z vidika lastništva kakor tudi vodenja podjetja. Cilj medgeneracijskega nasledstva je ohraniti lastništvo in vodenje podjetja znotraj družine, pri tem zagotoviti nemoteno poslovanje in razvoj podjetja ter hkrati ohraniti harmonijo družine. Dr. Bojan Dolar je doktoriral iz družinskega nasledstva, v članku predstavlja izsledke svojih raziskav.