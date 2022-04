Mednarodni industrijski sejem obogaten s številnimi novostmi sveta industrije

Sejem bo gostil vse, ki na področju industrije nekaj pomenijo tako v Evropi kot tudi širše, in s tem dokazal, zakaj je največji in najpomembnejši sejem teh dejavnosti v jugovzhodni Evropi. Omogočal bo medsebojno povezavo med ponudniki storitev in njihovimi že obstoječimi in morebitnimi kupci ter koristil pri sklepanju novih poslov. Predstavljalo se bo 300 neposrednih razstavljavcev iz 10 različnih držav in 800 blagovnih znamk iz 30 držav.

Dogajanje bo poleg razstave obogateno še s kakovostnim spremljajočim programom, za katerega bodo poskrbeli številni svetovni strokovnjaki. Kompetentni govorci bodo na sejmu vodili številna predavanja in izobraževanja o aktualnih temah. Za lažjo organiziranost je vsak sejemski dan namenjen posamezni tematiki.

FOTO: Celjski sejem

S torkom se bodo posvetili industrijski avtomatizaciji in optimizaciji proizvodnih procesov. Strokovnjaki področja bodo govorili o spreminjajočih se trendih industrije ter kaj pomenijo optimizacija in sodelovalna delovna mesta za doseganje globalne konkurenčnosti podjetij. Ključna vloga doseganja te igra prilagodljivost proizvodnih sistemov v času prehoda iz sodobne industrije 4.0 v industrijo 5.0. Optimizirane proizvodne sisteme pa omogočajo visoka stopnja optimizacije, izkoriščenost kapacitet in vpeljava sodobnih tehnologij. Konstantno sledenje trendom, ki se nenehno spreminjajo, in vpeljava najnovejših metod prispevata k ekonomskim, okoljskim in socialnim prednostim na globalnem trgu.

V sredo bodo najboljši slovenski varilci imeli priložnost, da pokažejo svoje znanje in spretnosti, saj bo dan namenjen varilni tehniki. Organizirano je tradicionalno državno tekmovanje varilcev, ki je sestavljeno tako iz teoretičnega kot tudi iz praktičnega preizkusa. Poskrbljeno bo tudi za strokovna predavanja na temo materialov in varivosti, postopkov varjenja, avtomatizacije in robotizacije ter industrijskih aplikacij. V sodobnem času se dejansko soočamo s kroničnim pomanjkanjem varilcev, čeprav skoraj ni izdelka, ki ne bi bil na nek način varjen. Zato je tudi namen dneva poudariti pomembnost varilske panoge.

FOTO: Celjski sejem

Sejemsko dogajanje bo v četrtek razdeljeno na dva dela, in sicer na dan orodjarstva in dan industrijskega vzdrževanja. Na dnevu orodjarstva, ki ga organizira TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije, bo osrednji gost srečanja dr. Pascal Bibow, vodja centra Plastics Innovation Center 4.0 na inštitutu Institute for Plastics Processing (IKV) iz RWTH Aachen University. Kot strokovnjak iz panoge bo govoril o izzivih pametnih proizvodnih sistemov. Različni govorci bodo predstavili tudi primere dobrih praks iz industrije, Gospodarska zbornica Slovenije pa javne razpise iz Načrta za okrevanje in odpornost ter Evropske kohezijske politike. Kako pomembno je orodjarstvo za industrijo, pojasnjuje tudi direktor Razvojnega centra orodjarstva Slovenije dr. Aleš Hančič, saj pravi, da so orodjarji ključni del in osnova vsake proizvodnje. V sklopu dneva vzdrževanja pa bodo govorci skozi pet zanimivih predavanj predstavili sodoben pogled na področje. Tudi ta panoga se nenehno spreminja in velja za zelo tekmovalno na globalnem trgu, zato sta potrebni vedno večja učinkovitost in dodana vrednost, kar pa je odvisno od kakovostnega vzdrževanja.

Zadnji dan sejma se bo dogajanje osredotočilo na industrijo plastike. Razdeljeno bo na štiri tematske sklope z govorom o trendih, regulatornih ukrepih EU, novostih in stanjih na področju polimerne industrije, tako termoplastičnih materialov in tehnologij kot tudi kompozitov in elastomerov. O industriji plastike pa ne moremo govoriti brez omembe recikliranja, zato se bodo govorci posvetili tudi tej tematiki ter tudi področju biokompozitov in sodobnih karakterizacijskih metod za odpravo napak in optimiziranja procesa predelave.

FOTO: Celjski sejem

Poleg raznovrstnega spremljajočega programa bodo vsak dan sejma na ogled razstavljeni najsodobnejši in tehnično najbolj dovršeni stroji, aparati, naprave, industrijski roboti, orodja in aplikacije. Možno bo izkusiti njihovo delovanje in vse funkcije, ki jih ponujajo, tudi v praksi. Nekatere svetovne novosti s področja industrije, ki bodo med sejmom predstavljene, so novi načini vpenjanja orodij, najnovejši produkti in rešitve s področja označevanja in sledenja blaga, zaščitnega pakiranja in inženiringa, novosti na področju avtomatizacije kovičenja in hitrostno kovičenje, avtomatsko lasersko varjenje, novosti na področju varjenja in rezanja kovin s pomočjo plazme, napredne tehnologije 3D-skeniranja, 3D-printanja, CAD/CAM-obdelave in še kaj.

Vstopnice za sejem so na voljo že v predprodaji po ceni 10 EUR na spletni povezavi shop.ce-sejem.si. Na dan dogodka bodo odrasli za dnevno vstopnico odšteli 12 EUR, učenci, dijaki in študenti pa 6 EUR. Ob obisku se prejme brezplačni sejemski katalog s celovitim pregledom vseh razstavljavcev na sejmu. Več informacij o Mednarodnem industrijskem sejmu pa je zbranih na spletni strani www.ce-sejem.si.

