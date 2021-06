Mežiški Tab s Kitajci v proizvodnjo litij-ionskih baterij

Manjši od konkurentov

Bogomir Auprih, direktor Taba Mežica FOTO: Blažž Samec/Delo

Projekt ne sme sloneti na državni pomoči

Tovarna akumulatorskih baterij Tab Mežica je s kitajskim podjetjem Haidi Energy Technology ustanovila podjetje Tab-Haidi za proizvodnjo litij-ionskih baterij. Zagnali jo bodo marca prihodnje leto v stavbi, ki so jo kupili od Leka na Prevaljah. Naložba je vredna okoli sto milijonov evrov.V proizvodnji litij-ionskih baterij bodo po dogovoru z Lekom, ki na Koroškem opušča proizvodnjo antibiotika, dobilo delo 95 Lekovih delavcev, kasneje pa bo v edini slovenski tovarni litij-ionskih baterij na voljo še dvesto delovnih mest.Direktor mežiškega Taba Bogomir Auprih je povedal, da so pogajanja z azijskim partnerjem, visokotehnološkim podjetjem Haidi Energy Technology s sedežem v provinci Šandong, trajala dve leti. Gre za vodilnega proizvajalca litij-ionskih baterij na Kitajskem, ki bo za tovarno v Sloveniji prispeval tehnologijo, znanje in razvoj ter pomagal pri izboru opreme. V skupnem podjetju Tab-Haidi bo imel 26-odstotni lastniški delež. Tab bo za skupno tovarno prispeval proizvodne prostore, opremo, zagotovil obratni kapital in skrbel za tekoče poslovanje podjetja.Začetna proizvodna kapaciteta tovarne na Prevaljah bo 500 megavatnih ur energije, kar jo bo za zdaj uvrščalo med manjše tovrstne tovarne, ki trenutno nastajajo v Evropi. Po Auprihovih besedah jih je v ustanavljanju okoli štirideset, v večini primerov pa gre za sodelovanje proizvajalcev avtomobilov s partnerji iz Azije.»S to investicijo bomo vstopili na vlak, na katerega vstopajo tudi naši konkurenti. Poleg novega trga si bo skupina Tab zagotovila nadaljnji razvoj, povečanje prihodkov in izboljšanje dobičkonosnosti,« je povedal direktor skupine Bogomir Auprih.V Tabu ocenjujejo, da je svetovni trg baterij vreden okoli sto milijard dolarjev, pri čemer okoli 40 do 50 milijard še vedno odpade na svinčene baterije. Prestalo pripada litij-ionskim baterijam, a njihov tržni delež vztrajno raste.V mežiškem Tabu napovedujejo možnost širitve proizvodnje litij-ionskih baterij v prihodnje na Prevaljah ali v Makedoniji, kjer imajo hčerinsko družbo, ne izključujejo tudi možnosti za širitev v Italijo ali Španijo, kjer imajo prav tako svoji podjetji.Z naložbo v novo tovarno so seznanili ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za delo. Od prvega si lahko nadejajo sofinanciranje v višini največ 25 odstotkov vrednosti naložbe po zakonu o spodbujanju investicij, od drugega pa pomoč pri prekvalifikaciji delovne sile. »Državna pomoč je dobrodošla, sicer pa projekt ne sme in ne more sloneti na državni pomoči,« je rekel Auprih.V Tabu, kjer nameravajo ohraniti proizvodnjo svinčenih baterij na lokaciji v Žerjavu in Črni na Koroškem, kjer bi ta trenutek takoj zaposlili 60 delavcev, napovedujejo resen prodor litij-ionskih baterij predvsem pri viličarjih, manj pri avtomobilih. »Na vrata pa že trka vodikova celica. To bo verjetno končno stanje,« ocenjuje Auprih.Skupini Tab je lani zaradi epidemije covida-19 prodajna realizacija padla s 337 milijonov v letu 2019 na 299 milijonov evrov. Dobiček pa je padel s 26 na 22 milijonov evrov. »Zadovoljni smo, kako smo prebrodili težko leto,« pravi prvi mož Taba.