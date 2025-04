Milijardo evrov vreden posel, ki je združil italijanska modna velikana

Podjetje Prada je sredi pretresov na trgu in po nekaj mesecih ugibanj kupilo Versace – in to celo z nekaj popusta. Italijanski modni hiši sta se tako združili kljub govoricam, da bo posel propadel zaradi carinske vojne, ki jo je zakuhal ameriški predsednik Donald Trump.

Poznavalci po poročanju Guardiana predvidevajo, da je bil prvotni dogovor vreden 1,43 milijarde evrov, a naj bi Prada nato dosegla 180 milijonov popusta. Nedavni pretresi na trgu in negotovost, ki vlada na poslovnem področju, so močno prizadeli maloprodajno industrijo.

Podjetje Capri, ki je Versace kupilo leta 2018 za 2,1 milijarde dolarjev (1,89 milijarde evrov), ima v lasti tudi modni hiši Michael Kors in Jimmy Choo. Capri je bil pod pritiskom glede prodaje Versaceja, saj je moral nujno zmanjšati svoj dolg, potem ko je ameriška zvezna komisija za trgovino lani blokirala 8,5 milijarde vreden poskus Tapestryja – ameriške skupine, ki ima v lasti modni znamki Coach in Kate Spade – za prevzem Caprija. Prada naj bi bila, poroča BBC, eden prvih ponudnikov za nakup Versaceja.

Predsednik in izvršni direktor skupine Prada Patrizio Bertelli je v izjavi za javnost poudaril, da je skupina »pripravljena in v dobrem položaju, da spiše novo poglavje v zgodovini Versaceja«. Kot je še dejal Bertelli, sta podjetji zavezani ustvarjalnosti, kreacijam in svoji dediščini.

Donatella Versace. FOTO: Andrea Renault/AFP

Medtem ko Capriju ni uspelo zgraditi ameriškega imperija v luksuzni modi, ki bi se lahko kosal z modnimi podjetji, kot sta LVMH in Kering, Prada po drugi strani krepi svoj položaj na italijanskem modnem trgu. Versace se bo pridružil modnim znamkam, kot so Miu Miu, Car Shoe in Luna Rossa. Globalni doseg skupine Made in Italy bo, še napovedujejo poznavalci, dobil nov zagon.

Trg luksuzne mode se sicer v zadnjem času spoprijema z nazadovanjem povpraševanja, a skupini Prada je uspelo ostati redka izjema. Lani so namreč povečali prihodke za 17 odstotkov v primerjavi z letom prej, na 5,4 milijarde evrov, predvsem po zaslugi Miu Miu, blagovne znamke z mikro mini krili in satenastimi balerinkami, ki je podvojila dobiček in ustvarila 1,1 milijarde evrov iz prodaje.