Trump za tretji mandat potrebuje izredne razmere, torej vojno

V nadaljevanju preberite:

Demokraciji naklonjeni svet zaskrbljeno in tudi nemočno spremlja umiranje ameriške demokracije, ki smo mu priča v prvih mesecih Trumpovega drugega predsedniškega mandata. Eden od najboljših poznavalcev političnega pluralizma in demokracije v Ameriki in svetu Steven Levitsky s harvardske univerze v nedavnem intervjuju za Der Spiegel je bil zelo jasen v stališču, da so ZDA prenehale biti demokracija.

Noben predsednik v ameriški zgodovini ni doslej popolnoma nadzoroval svoje stranke, ki ta čas uživa večino v obeh domovih kongresa. Večino pa ima Donald Trump tudi na vrhovnem sodišču. Steven Levitsky in njegov harvardski kolega Daniel Ziblatt sta že pred dobrimi sedmimi leti v odmevni knjigi Kako umirajo demokracije napovedala ta retrogradni razvoj, poleg tega pa sta glede na njun komparativni fokus analitično predstavila številne primere drugih držav, ki so se podobno odvrnile od demokracije.