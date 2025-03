Prada bi za nakup Versaceja odštela 1,5 milijarde evrov

Prada se dogovarja za nakup modne znamke Versace, ki je v lasti podjetja US Capri Holders. Cena za nakup podjetja bi lahko znašala okoli 1,5 milijarde evrov.

Milanska Prada in newyorški Capri bosta dogovor morda sklenila že ta mesec, poroča medijska hiša Bloomberg. Pradin prevzem Versaceja bi imel pomembne posledice za modno industrijo, saj bi se znamka vrnila pod italijansko lastništvo. Prada bi s tem okrepila svojo pozicijo na trgu visoke mode in pridobila dodatno moč v konkurenčnem boju s francoskim gigantom LVMH, ki ima v lasti prestižne znamke, kot so Louis Vuitton, Moët & Chandon in Hennessy.

Bo zlata Meduza ostala pod vodstvom Donatelle?

Milansko podjetje je leta 1913 ustanovil Mario Prada, od sedemdesetih let pa modno znamko vodi njegova vnukinja Miuccia Prada. Capri je leta 1981 ustanovil Michael Kors, a se je podjetje preimenovalo, ko je leta 2017 prevzelo znamko Jimmy Choo, leto za tem pa še Versace, in sicer za dobri dve milijardi evrov.

Versace je v zadnjih letih izgubilo vrednost zaradi večletne stagnacije v prodaji. V zadnjem četrtletju 2024 je prestižna znamka utrpela 15-odstotno izgubo napram istemu obdobju leta 2023. Če bo Versace prešel v last milanskega podjetja, se poraja vprašanje, ali bo zlata Meduza ostala pod vodstvom Donatelle Versace.

Na milanskem tednu mode je Miuccia Prada dejala, da je za nakup Versaceja zainteresiranih več prestižnih modnih znamk, Versace pa je domnevno Pradi omogočil vpogled v njihove finance, poroča Bloomberg.

Pradin izvršni direktor Patrizio Bertelli s soprogo in modno oblikovalko Miuccio Prada leta 2011. FOTO: Bobby Yip/Reuters

Kljub temu da so pri Capriju optimistični glede Versacejevega potenciala za dolgoročno rast, analitiki napovedujejo upad njihove prodaje s 775 na 765 milijonov evrov v prihodnjem letu. Obenem ocenjujejo, da se bo Versacejeva prodaja znova povečala do leta 2028, in sicer na 860 milijonov ter na 1,5 milijarde evrov na dolgi rok.

Pri Capriju so preteklo leto doživeli velik finančni udarec, ko je ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC), ki med drugim regulira konkurenco, podjetje tožila za 8,1 milijarde evrov in s tem preprečila Tapestryjev prevzem Caprija.