Mladi podjetniki vabljeni v program Social Impact Award 2025

5. maja so se odprle prijave za letošnjo nagrado Social Impact Award Slovenia (SIA) 2025, ki se bodo zaprle 2. junija, so sporočili iz Slovenske agencije za mlade (SLOAM) in Impact Hub Slovenija. Social Impact Award je mednarodni program za mlade, ki želijo z inovativnimi podvigi oblikovati boljšo prihodnost. Podjetnikom s pozitivnim družbenim in okoljskim učinkom omogoča, da s svojimi idejami ustvarjajo trajne družbene spremembe.

Več kot 300 mladih, ki so razvili več kot 80 projektov, je v zadnjih petih letih sodelovalo v Sloveniji. Šlo je za različne projekte: od pobud za trajnostno kmetijstvo do digitalnih rešitev za vključevanje ranljivih skupin.

Od 15 do 30 let

Program je brezplačen, prijavijo se lahko mladi, stari od 15 do 30 let, ki jih navdihuje podjetništvo; ekipe ali posamezniki z idejo ali projektom, ki rešuje družbene ali okoljske probleme; kreativci, ki verjamejo, da je podjetništvo lahko močno orodje za spremembe.

Program bo potekal od maja do septembra 2025, osrednje aktivnosti pa bodo organizirane poleti, ko imajo mladi največ časa. »Namen je približati socialno in družbenoodgovorno podjetništvo mladim in jim ponuditi priložnost, da svoje ideje razvijejo v konkretne projekte. V tekmovalni del se bodo lahko prijavile vse ideje z družbenim učinkom, najboljše med njimi pa se bodo uvrstile v finalni izbor, kjer bodo deležne poglobljene inkubacije, snemanja predstavitvenega filma in ena na ena, mentorstva z najuspešnejšimi posamezniki s tega področja,« so iz Social Impact Award Slovenia zapisali v sporočilu za javnost.

Zaključek programa bo prinesel prvo resno preizkušnjo: predstavitev idej pred strokovno žirijo in sodelovanje v spletnem vseslovenskem glasovanju, ki bo odločilo o končnih zmagovalcih Social Impact Award 2025.

Sistemski izzivi za današnji čas

»Peto leto programa Social Impact Award Slovenia je dokaz, da ima slovenska mladina pogum spreminjati svet. Letos iščemo projekte, ki ne le odpirajo novih vprašanj, ampak tudi ponujajo drzne, sistemske rešitve za izzive našega časa,« poudarja Gal Krajnčič, koordinator programa pri Social Impact Award 2025.

Kot so še navedli, k sodelovanju v programu spodbujajo, ker bodo deležni mentorstva, delavnic, imeli bodo možnost mreženja, poleg tega bodo dobili tudi finančno podporo v skupni vrednosti pet tisoč evrov. Prijavite se lahko na tej povezavi.