Mol bo del bencinskih servisov prodal Shellu

Skupina Mol namerava v Sloveniji 39 bencinskih servisov prodati družbi Shell. Kot smo že napovedali, je pripravljena za uresničitev načrtovanega prevzema družbe OMV Slovenija zmanjšati del mreže in s tem izponiti pogoje za pridobitev soglasja evropskega varuha konkurence. Prav zelena luč evropske komisije za ta prevzem bo tudi pogoj za uresničitev napovedane prodaje bencinskih servisov Shellu.

Iz Mola so sporočili, da je madžarska skupina sklenila kupoprodajno pogodbo, s katero del bencinskih servisov v svoji slovenski mreži prodaja družbi Shell. Transakcija zajema skupno 39 bencinskih servisov – delno iz mreže Mol Slovenija in delno iz mreže OMV Slovenija. »Gre za enega ključnih mejnikov v procesu pridobivanja soglasja evropske komisije za že napovedani prevzem družbe OMV Slovenija,« so pojasnili.

Prodaja četrtine mreže

Kot je razumeti, bo Mol s tem naredil korak glede izpolnjevanja pogojev tržne konkurenčnosti, ki jih postavlja evropska komisija, za dokončanje prevzema 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija. S prodajo 39 bencinskih servisov bo Molova mreža dobro četrtino manjša, kot bi bila, če bi lahko ohranil vse obsotoječe in OMV črpalke pri nas. Shell bo moral za nakup omenjenih bencinskih servisov pridobiti soglasje slovenske agencije za varstvo konkurence.

»Prepričani smo, da bo prevzem mreže OMV okrepil konkurenčnost na slovenskem trgu, saj bomo lahko v večji meri kot danes izkoriščali celotne proizvodne, logistične in predelovalne zmogljivosti Skupine Mol v širši regiji Srednje Evrope. Skupina MOL nastopa na regijskem trgu kot eden vodilnih neodvisnih ponudnikov naftnih derivatov, saj uspešno obvladuje in razvija celotno logistično verigo,« je poudaril Robert Pitt, predsednik maloprodaje v Skupini Mol.

Širitev Shella

Shell v Sloveniji trenutno upravlja mrežo osmih črpalk za tovorna vozila ter en bencinski servis tudi za osebna vozila. Foto: Dušan Grča

Število bencinskih servisov Shella se bo s tem poslom povečalo na 47. Ta angleško-nizozemska naftna multinacionalka je namreč na slovenskem trgu prisotna od leta 1994 in trenutno upravlja mrežo osmih črpalk brez osebja za tovorna vozila ter en bencinski servis tudi za osebna vozila.

Kot so sporočili iz Shella, bodo bencinski servisi, ki jih bodo kupili od Mola, postali centri mobilnosti, ki bodo potrošnikom zagotavljali visokokakovostna Shellova goriva. »Ta nakup je pomemben korak naprej za prisotnost blagovne znamke Shell v Sloveniji,« je izjavil Gregor Omejc, generalni direktor Shell Adria.

Odločitev madžarske skupine ni presenečenje. Mol ima trenutno v Sloveniji 53 bencinskih servisov, leta 2021 pa je z OMV oziroma z avstrijsko družbo OMV Downstream sklenil dogovor o odkupu OMV Slovenija, ki ima v lasti 107 bencinskih servisov. A Mol za prevzem te družbe še ni dobil soglasja regulatorjev, saj je evropska komisija v postopku izrazila skrb, da bi lahko z madžarskim prevzemom OMV Slovenija nastala prevelika koncentracija tržnih deležev, saj bi večino trga obvladovala Mol in Petrol. V Molu so tako za Delo že februarja potrdili, da so za dokončanje posla pripravljen prodati del bencinskih servisov.