Na ministrstvu črtali zloglasni člen, bojlerji niso več prepovedani

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je sporočil, da država ne bo več pogojevala vgradnje naprav, to je prepuščeno projektantom in investitorjem – prihodnjim lastnikom. S tem ni več omejitev za ponovno vgradnjo električnih bojlerjev v stavbe, če gre za vzdrževalna dela, so pojasnili na ministrstvu.

Pravila Pures-3 se nanašajo le na novogradnje in celovite rekonstrukcije, pri čemer velja, da morajo biti stavbe skoraj ničenergijske. To pomeni, da je stavba majhen porabnik energije in hkrati sama proizvaja obnovljive vire energije.

Pravilnik o spremembah pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Pures-3) je bil v petek, 6. decembra, objavljen v uradnem listu in je naslednji dan začel veljati. Odpravlja neživljenjske določbe o uporabi električnih bojlerjev iz prej veljavnega pravilnika. Osnovni cilj so energetsko varčne stavbe, pri čemer na ministrstvu izpostavljajo tri ključne elemente: izolacijo ovoja, sistem ogrevanja in hlajenja ter pripravo tople vode. Odpravili so 17. člen Pures-3, ki je omejeval vgradnjo električnih bojlerjev za pripravo tople sanitarne vode, če električna energija ni pridobljena iz obnovljivih virov.

»Menim, da bo tako dosežen večji napredek, ne da bi s tem pri ljudeh povzročali stiske ali jih silili v nemogoče rešitve,« je v današnji izjavi za javnost povedal minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

»Tudi pri novogradnjah ne predpisujemo več, katere naprave smemo v stanovanjih imeti ali ne. Razvoj tehnologij je tako hiter, da so zdaj napredne naprave jutri že zastarele. Zato je pravilnik recimo temu tehnološko nevtralen. Še vedno pa velja, da morajo projektanti med načrtovanjem novih stavb zagotoviti oziroma se približati tako imenovani skoraj nič energijski stavbi,« je poudaril minister.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah je bil sprejet na začetku maja leta 2022 v času vlade Janeza Janše.

Dopolnjena različica pravilnika vključuje tudi izjemo za primere, kjer tehnični pogoji onemogočajo vgradnjo sodobnih generatorjev toplote ali naprav za pripravo tople sanitarne vode pri rekonstrukciji. Poleg tega je dovoljena zamenjava plinskih kurilnih naprav v zastareli nekondenzacijski izvedbi, če gre za začasno in nujno rešitev. To rešuje težave pri menjavah peči in (pretočnih) plinskih bojlerjev v večstanovanjskih stavbah.

Ministrstvo bo z novim razpisom preko Eko sklada dajalo finančne spodbude za zamenjavo oziroma vgradnjo tehnološko naprednejših električnih bojlerjev. Že zdaj pa je mogoče prek javnega poziva pridobiti nepovratne spodbude za zmanjševanje energetske revščine, s čimer je mogoče izboljšati energetsko učinkovitost ovojev stavb, oken, streh in vgrajenih naprav.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, kot so še zapisali v sporočilu za javnost, sicer predlaga vgradnjo le energijskih visoko učinkovitih naprav in sistemov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, razsvetljavo stavb in tudi pripravo tople sanitarne vode ter uporabo obnovljivih virov energije za te sisteme in naprave v čim večjem deležu.