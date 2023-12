Tudi letos rekordi z avti in kontejnerji

Luka Koper je slab mesec pred koncem leta napovedala še eno rekordno poslovanje pri pretovoru zabojnikov in avtomobilov. Včeraj so dosegli milijon pretovorjenih kontejnerjev v tem letu in bodo do konca leta presegli lanski dosežek, najverjetneje tudi letni načrt. Že sredi novembra pa so presegli 801.000 pretovorjenih avtov, kolikor so jih pretovorili v letu 2022.

Koprsko pristanišče je eno redkih v Evropi, ki bo doseglo povečanje pretovora kontejnerjev v tem letu. Lani so jih preložili 1.017.000. Ker so že v začetku decembra presegli okrogel milijon, je že jasno, da bodo prekosili svoj lanski celoletni rekord. Kar nekaj je možnosti, da bodo celo presegli načrtovan pretovor (1.061.000), to bi pomenilo približno 4-odstotno rast prometa. V desetih mesecih so v Trstu, denimo, beležili 4- odstotni padec pretovora zabojnikov.

Avtomobili so izredno pomemben posel za Koper, ki je prcvi pristanišče za nje v Sredozemlju. Foto Kristjan Stojaković

Na avtomobilskem terminalu so novembra pretovorili 88.800 avtov in s tem presegli dosedanji mesečni rekord pretovora avtov. Zdaj beležijo približno 23-odstotno rast pretovora avtov. Rast je višja celo v primerjavi z drugimi največjimi avtomobilskimi terminali v Evropi (Valencia in Antwerp-Brugge). Več avtov je šlo tako v izvoz, predvsem za Bližnji in Daljni vzhod, kot so jih uvozili, kjer prednjači delež električnih vozil z Daljnega vzhoda. Luki Koper je uspelo pridobiti nove posle za pretovor avtov zaradi zanesljivih storitev in dodatnih zmogljivosti, ki so jih zgradili v zadnjih letih (garažna hiša in parkirne površine).

»Naša prednostna naloga je dograditev novih kapacitet za obe strateški blagovni skupini, saj načrtujemo dodatno utrjevanje položaja enega vodilnih pristanišč v regiji za ti paradni blagovni skupini,« je izjavila predsednica uprave Nevenka Kržan.

Še pred nekaj leti so iz Luke Koper odpeljali 60 odstotkov tovora po tirih, zdaj gre po tirih le še nekaj čez 50 odstrotkov vsega tovora.

Nove pridobitve in tudi negotovost s tiri in cesto

Luka Koper bo že v začetku januarja odprla nov kamionski terminal v neposredni bližini srminskega vhoda. Luka je zanj podjetju Kolektor CPG namenila 13,8 milijona evrov. Na njem bo prostora za 203 tovornjake. Poleg tega bodo tovornjaki lahko začasno parkirali tudi pri bertoškem vhodu (44 mest). Na ta način ne bodo več povzročali gneče v mestu. Toda kljub vsem obljubam, ki sta jih večkrat dala država in Dars, prav nič ne kaže, da bi kaj kmalu začeli širiti bertoško vpadnico in graditi srminsko vpadnico, ki bi pomembno reševali vožnjo tovornjakov v pristanišče.

Lani je šlo skozi Koper 801.000 avtov, letos jih bo blizu 900.000. Foto Kristjan Stojaković

Še večji problem pa so tiri. Navkljub temu, da bo Slovenija leta 2026 pridobila sodoben tir od Divače do Kopra, pa država še ni poskrbela za železniško ozko grlo. Med novim tirom in pristaniščem je namreč preozka tovorna postaja, kjer primanjkuje tirov za ustrezno izkoriščenost novega tira. Po poročanju Dnevnika na direkciji za infrastrukturo načrtujejo, da bodo prostorski načrt sprejeli šele po letu 2028. To pomeni, da Luka le ne bo mogla tako hitro izkoristiti vseh prednosti novega tira.