Pipenbaherjev viadukt Gabrovica je dograjen

Na železniškem viaduktu Gabrovica, ki ga je na trasi drugega tira zasnoval projektant Marjan Pipenbaher, so minule dni potisnili še zadnjo preklado, tako je viadukt zdaj povezal kraški rob in istrsko gričevje tik pod cestnim viaduktom Črni Kal in s tem nakazal podobo sodobne infrastrukturne povezanosti Slovenije z morjem. Dokončanje dveh viaduktov in betoniranje predora Škofije je pogoj, da lahko podjetje 2TDK unovči 80 milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev.