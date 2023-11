Sloveniji do konca leta 541 milijonov evrov iz Bruslja

Evropska komisija je pozitivno ocenila drugi slovenski zahtevek za plačilo iz sklada za okrevanje in razvoj. Bruto vrednost zahtevka je znašala 614 milijonov evrov, neto znesek, 541 milijonov, pa je nižji zaradi že prejetega predujma nepovratnih sredstev. Skupaj gre za 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov posojil. Končna odločitev o tem bo formalno sprejeta 21. decembra, sredstva pa bodo predvidoma izplačana do konca leta.

Novi zahtevek vključuje dodatna posojila za ukrepe za preprečevanje posledic poplav v višini 240 milijonov evrov. Slovenija je v okviru spremembe načrta zaprosila tudi za 404,5 milijona evrov dodatnih posojil za povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, od tega bo 182 milijonov namenjenih obnovi regionalnih železniških prog Bled–Bohinjska Bistrica in Sveti Danijel–Dravograd po avgustovski ujmi. V načrt sta vključeni tudi obnova železniške postaje v Ljubljani in nadgradnja odseka Ljubljana–Brezovica.

Poleg tega zahtevek za izplačilo zajema tudi naložbe v digitalno preobrazbo podjetij in njihovih inovativnih ekosistemov, v elektroenergetsko omrežje, infrastrukturo za pitno in odpadno vodo, energetsko učinkovitost v daljinskem ogrevanju, turizem in kulturo, naložbe v posodobitev visokega šolstva in novo IT-infrastrukturo v javnem sektorju.

Svet Evropske unije v sestavi ministrov za finance je sicer že 17. oktobra odobril spremembo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je vlada predložila po avgustovskih poplavah. Obnovljeni načrt, ki po novem vključuje tudi poglavje REPowerEU, je vreden 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil. Skupna vrednost evropskih sredstev za izvedbo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost tako znaša 2,68 milijarde evrov, vključuje pa 82 ukrepov, 34 reform in 48 investicij.

Slovenija je do zdaj že prejela 281 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, od tega 231 milijonov evrov predplačila v septembru 2021 in 50 milijonov evrov za prvi obrok v aprilu 2023. Država je končnim prejemnikom za izvedene projektne aktivnosti že izplačala 278 milijonov evrov.

Izvajanje načrta se je poleti prevesilo v tretje leto. Na terenu se izvajajo številni projekti, nekaj jih je tudi že zaključenih. Projektna dela so se na primer letos zaključila tudi na železniški postaji v Domžalah in na desnem železniškem tiru med Brezovico in Borovnico.