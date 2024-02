Na Veliki planini zagnali šestsedežnico

Na Veliki planini so danes uradno odprli novo šestsedežnico, s katero so nadomestili dosedanjo 40 let staro dvosedežnico. V postavitev nove naprave, ki bo tako smučarje kot pohodnike odslej hitreje in varneje vozila od zgornje postaje nihalke na najvišji vrh planine Gradišče, so vložili deset milijonov evrov, del je prispevala država.

Namen investicije je bil spodbuditi razvoj trajnostnega in sonaravnega turizma, ki bo pripomogel k edinstvenosti destinacije in k še bolj kakovostni ponudbi. »Nova šestsedežnica ni le prevozno sredstvo, temveč je simbol naše zavezanosti trajnostnemu razvoju turizma na Veliki planini. Ponosni smo, da lahko zdaj obiskovalcem ponudimo udobno in varno potovanje ter jim omogočimo, da še bolj uživajo v lepotah našega naravnega okolja,« je ob otvoritvi dejal direktor družbe Velika planina Tomaž Štefe. Poudaril je, da želijo z novo šestsedežnico ne le izboljšati izkušnjo smučanja, ampak na novo raven dvigniti obisk Velike planine kot ene najbolj znanih slovenskih atrakcij v vseh letnih časih, ki privlači številne domače in tuje obiskovalce vseh starosti.

Član nadzornega sveta podjetja Velika planina, d.o.o. Tomaž Lah je izpostavil, da je bila investicija v šestsedežnico prva faza prihodnjega razvoja Velike planine, druga faza, pri kateri pričakujejo pomoč države, pa je menjava nihajke.