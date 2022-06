Na začetku leta 2021 je bila nenaseljena petina stanovanj po državi

V nadaljevanju preberite:

Statistični urad (Surs) je objavil podatke o naseljenosti stanovanj, ki jih pripravljajo vsake štiri leta. Kot ugotavljajo, je bilo na začetku leta 2021 v Sloveniji skupaj 864.300 stanovanj, od tega jih je bilo naseljenih 698.700.

Kakšna je primerjava z letom 2018 in kdo so lastniki stanovanj? Kje je bilo največ novogradenj in kakšna je povprečna uporabna površina stanovanja na osebo?