Načrtuj, deluj, preveri in ukrepaj

Organizacije in podjetja so danes lahko trajno uspešne le, če pridobijo in ohranjajo zaupanje svojih strank ali potrošnikov ter drugih deležnikov, kot so, na primer, zakonodajalci in poslovni partnerji. Eden od ukrepov na tej poti je lahko tudi standardizacija poslovnih postopkov.



»Organizacije s svojim odnosom do okolja vplivajo tudi na kakovost življenja širše družbe in uspešne organizacije se tega zavedajo. Poleg splošnih družbenih koristi pa odgovorno ravnanje organizacijam prinaša tudi tržne prednosti in prihranke,« poudarjajo v Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje SIQ.