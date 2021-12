Nadpovprečno donosno leto

V nadaljevanju preberite:

Zadnji decembrski tedni v letu so pri udeležencih na kapitalskih trgih namenjeni predvsem razmisleku o priložnostih v prihodnosti ter s tem povezani realokaciji naložb v portfeljih. Je pa to tudi odlična priložnost za refleksijo, za čas, ko pogledamo nazaj in razmislimo o letu, ki se zaključuje.