Nadzorniki za zamude krivijo državo

Le deset mesecev od uradnega začetka gradnje drugega tira med Divačo in Koprom se je na trenutno najzahtevnejšem in najpomembnejšem državnem infrastrukturnem projektu nabralo za približno pol leta zamud, so ugotovili civilni nadzorniki ob predstavitvi svojega petega poročila. Zamuda (še) ni usodna za dokončanje, toda krivdo zanjo so nadzorniki pripisali predvsem državnim organom.

Čeprav si je ministrstvo Jerneja Vrtovca lahko lani upravičeno pripisalo zasluge za to, da mu je s težko pričakovanim začetkom gradnje nove proge do Kopra uspel zgodovinski premik na področju železniške infrastrukture, pa so si državni organi pri članih projektnega sveta za civilni nadzor na tem področju prislužili negativno oceno.

»Vodstvo 2TDK vztraja, da bo nova proga zgrajena v letu 2026, jaz osebno trdim, da se to ne more zgoditi pred letom 2027. Natančnejše ocene zamud ne moremo podati, ker je težko vedeti, koliko zamud je na račun same dolgotrajnosti in zapletov pri pripravljalnih delih. Toda glavni razlogi za zamudo so najprej v polletnem zavlačevanju odločitve Državne revizijske komisije, zaradi katere se bodo dela na viaduktu v Glinščici končala šele čez nekaj mesecev, deloma v slabi projektni dokumentaciji, ki ni predvidela kraških lukenj in plazovitega terena, dodatno pa še zamude pri izdaji dovoljenja za delavski kampus in delovna dovoljenja za turške delavce,« je ocenil predsednik projektnega sveta Jadran Bajec.

Pripravljalna dela za temelje na vodnjakih za viadukt Gabrovica FOTO: Arhiv 2TDK

»Toda zamude je še mogoče nadomestiti, veliko bolj problematično je po našem mnenju prepočasno umeščanje levega, torej vzporednega tira v prostor, saj bo kmalu minilo pet let od prvih obljub in odločitve vlade o tem, da bo proga dvotirna,« je dejal Bajec. V petem poročilu civilni nadzorniki ugotavljajo, da gre za očitno zavlačevanje državnih organov, ki je lahko namerno ali pa rezultat neznanja. Nadzorniki so prepričani tudi, da je vlada pomanjkljivo seznanjena s potekom del in ne kaže volje, da bi prisluhnila kritičnim ocenam civilnih nadzornikov.

Nadzorniki so že pred časom naročili ministrstvu za infrastrukturo, da v čim krajšem času odloči o optimalnem sistemu električnega napajanja novega odseka, vendar tega projekta niso še niti naročili, čeprav so nadzorniki ugotovili, da bi z uvedbo izmeničnega toka lahko privarčevali toliko elektrike, kot je proizvede ena hidroelektrarna.

Še bolj kot začetne zamude nadzornike skrbi zamuda pri levem tiru.

Iz ministrstva za okolje so nam odgovorili, da jim je ministrstvo za infrastrukturo šele konec maja 2019 podalo uradno pobudo za pripravo dopolnitve prostorskega načrta za vzporedni tir in je zato sprejetje predvideno jeseni 2023. Trenutno so sprejeli stališča do pripomb in predlogov iz javne obravnave študije variant in predinvesticijske zasnove. Ko bodo sprejeta stališča, bodo začeli izdelavo predloga DPN.

Civilni nadzorniki so pozitivno oceno dali projektnemu podjetju, ki ga vodi Pavle Hevka, ker po njihovi oceni zadovoljivo vodi investicijo. V zvezi z aneksi, s katerimi izvajalci zahtevajo dodatna plačila za opravljeno delo, pa je Jadran Bajec odgovoril, da zakonodaja jasno opredeljuje, v katerih primerih so dodatni zahtevki za višja plačila utemeljeni. Če so utemeljeni, jim niti nadzorniki ne morejo nasprotovati.

Na poročilo projektnega sveta za civilni nadzor se je z dolgim odgovorom odzvalo tudi vodstvo 2TDK, ki je ugotovilo, da nadzorniki v sedanjem poročilu pogosto ponavljajo svoje stare ocene, ki so jih v projektnem podjetju že zavrnili. Pri tem pa navajajo tudi vrsto napačnih ali netočnih podatkov. O zamudah pri pripravi prostorskih dokumentov in problemu električnega napajanja pa 2TDK ne odgovarja, ker to ni v pristojnosti tega podjetja.