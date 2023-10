Nafta in zemeljski plin s pavzo pred novim vzponom?

Že pred začetkom spopadov med Hamasom in Izraelom so večji vlagatelji in skladi tveganega kapitala postali manj optimistični glede cen surove nafte in goriva, predvsem zaradi zaskrbljenosti, da je močan dvig v prejšnjih treh mesecih nevzdržen. Zdi se, da je nekaj dima, ki se je dvignil na trgu, odpihnilo, ko so se referenčne cene približale stotim dolarjem za sod, ki predstavlja ključno psihološko mejo. Skladi tveganega kapitala in drugi upravljavci denarja so v prvem tednu oktobra prodali ekvivalent 33 milijonov sodov v šestih najpomembnejših terminskih pogodbah in opcijskih pogodbah, povezanih z nafto.

Teden pred tem so prodali ekvivalent 25 milijonov sodov, s tem pa so postali prvič v štirih tednih neto prodajalci. Skupna prodajna pozicija v zadnjih štirih tednih do 10. oktobra na terminskih pogodbah je bila kar 140 milijonov sodov, kar je 14. največji obseg prodaje od leta 2013 na podlagi evidenc borze ICE Futures Europe.

Skladi tveganega kapitala in drugi upravljavci denarja so v prvem tednu oktobra prodali ekvivalent 33 milijonov sodov v šestih najpomembnejših terminskih pogodbah in opcijskih pogodbah, povezanih z nafto. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters

Portfeljski vlagatelji so znižali svoje pozicije v nafti z najhitrejšimi stopnjami v zadnjem desetletju, ko je malo zvodenelo razpoloženje po zmanjšanju proizvodnje OPEC+, poleg tega so se negativno odzvali na kopičenje zalog okoli dobavne točke NYMEX, naraščajoče stroške zadolževanja ZDA ter naraščajočo grožnjo konfliktov na Bližnjem vzhodu. Zadnja dva dejavnika bi utegnila zelo spremeniti trenutno gospodarsko sliko. Cena soda WTI je upadla pod 87 dolarjev, medtem ko se prva terminska pogodba na sod Brent trguje pri 90 dolarjih. Oba soda sta se pocenila za približno osem odstotkov v zadnjih sedmih dneh.

Tilen Šarlah, podjetje Geoplin FOTO: Leon Vidic/Delo

Evropa se sooča s temperaturami, ki so precej nadpovprečne za ta letni čas, kar je zamaknilo začetek ogrevalne sezone in spodbudilo še večje kopičenje zalog plina. Povprečne temperature v osrednji Evropi so septembra znašale skoraj 19 stopinj Celzija, dolgoročno sezonsko povprečje pa je 15,3 stopinje Celzija. Evropa bo v zimsko kurilno sezono vstopila z rekordno količino plina v skladiščih, ki trenutno znaša 1100 TWh, kažejo podatki Gas Infrastructure Europe (GIE). Zaloge so +172 TWh (+19 odstotkov) nad predhodnim desetletnim sezonskim povprečjem, medtem ko so skladišča zapolnjena 96 odstotkov, kar je druga najvišja zabeležena vrednost po letu 2019 v primerjavi z desetletnim sezonskim povprečjem 87 odstotkov. Visoka raven začetnih zalog, skupaj z novimi uvoznimi terminali za utekočinjeni zemeljski plin in nekaj dodatnega plina, shranjenega v Ukrajini, bi morali zagotoviti, da zaloge ostanejo udobne ne glede na pričakovano porabo čez zimo 2023/24.

Morebitne geopolitične napetosti bi lahko dvignile cene, čeprav verjetno ne v daljšem časovnem okviru. Terminska pogodba za prvi mesec TTF se trguje pri 45 evrih za megavatno uro, medtem ko se CAL24 trguje pri 55 evrih za megavatno uro.