Naftni trgovci iščejo alternativne prihodke

Delež prodaje avtomobilov na bencinski ali dizelski pogon se je v Nemčiji v letu dni skrčil s 74 na 63 odstotkov, kažejo najnovejši podatki njihovega zveznega urada za avtomobilski promet. Ta delež bolj ali manj pada tudi po drugih evropskih državah. Kaj to pomeni za prodajalce naftnih goriv in kaj za njihove bencinske servise? Kakšni so načrti Petrola?